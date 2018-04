Las mujeres dominan en el jurado del Festival de Cannes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un jurado mayoritariamente femenino en el que destacan las actrices Kristen Stewart y Léa Seydoux atribuirá la próxima Palma de Oro, en el primer Festival de Cannes desde las revelaciones de acoso sexual en el mundo del cine y el escándalo Weinstein.

“Ante una competición con un perfil renovado, que presenta a cineastas que vienen por primera vez, el jurado de la próxima edición del Festival de Cannes invita [...] a cinco mujeres, cuatro hombres, siete nacionalidades y cinco continentes ”, indicó el miércoles el Festival en un comunicado.



En el jurado, la actriz estadounidense Kristen Stewart ('Crepúsculo') y la francesa Léa Seydoux ('La vida de Adèle') se codearán con el director canadiense Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049') , el francés Robert Guédiguian ('La casa junto al mar') y la guionista estadounidense Ava DuVernay ('Selma') , además del actor taiwanés Chang Chen, la cantante burundesa Khadja Nin y el director ruso Andréi Zviaguintsev, premio del Jurado en la pasada edición por 'Sin amor'.



La actriz Cate Blanchett, quien sucede al director y guionista español Pedro Almodóvar al frente del jurado, será la 12ª presidenta en 71 ediciones y la primera desde Jane Campion, en 2014.



La oscarizada actriz de 48 años fue una de las primeras celebridades que tomó posición abiertamente contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado desde octubre pasado de agresión y violación por más de un centenar de mujeres, sobre todo actrices.

El jurado que atribuirá la Palma de Oro en esta edición del Festival de Cannes es mayoritariamente femenino. Foto: AFP.



Tras el escándalo Weinstein “el mundo no será el mismo, el festival de Cannes no será el mismo”, había declarado el delegado general de la muestra, Thierry Frémaux, al anunciar la selección oficial la semana pasada, prometiendo la presencia de organizaciones de apoyo a las mujeres.



En la competición oficial hay tres directoras frente a 15 hombres: la francesa Eva Husson, la italiana Alice Rohrwacher y la libanesa Nadine Labaki, menos que en 2011, donde cuatro mujeres estuvieron en liza por la Palma de Oro.



Tras la selección oficial la semana pasada, la Semana de la Crítica el lunes 16 de abril del 2018 y la Quincena de Realizadores el martes, el anuncio del jurado era el último paso antes de que se despliegue la alfombra roja de la 71ª edición del Festival, que comienza el 8 de mayo.



El prestigioso festival de cine de la Costa Azul francesa abrirá este año con el filme del iraní Asghar Farhadi 'Todos lo saben', rodado en España en español y protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín.



En la selección oficial aún podrían entrar una o varias películas más, como 'The House that Jack Built', de Lars von Trier, con Uma Thurman y Matt Dillon, según dio a entender Thierry Frémaux.



El presidente del Festival, “Pierre Lescure, ha trabajado en los últimos días para retirar el estatuto de persona non grata” al danés, quien en 2011 causó una polémica en Cannes al afirmar “entender a Hitler” . Después se disculpó.



Según la prensa especializada, 'High Life' de la francesa Claire Denis con Robert Pattinson, Patricia Arquette y Juliette Binoche, también podría entrar en liza.



El Festival de Cannes intenta atraer asimismo a Netflix, que rechaza participar porque sus películas no son admisibles para las secciones competitivas.



El jurado desvelará su palmarés el 19 de mayo.