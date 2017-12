Mujeres iraníes que infrinjan la ley islámica ya no serán castigadas

La Policía iraní está aleccionando en lugar de castigar a las mujeres que se vistan o comporten de forma 'antiislámica', según declaraciones de este 27 de diciembre del 2017 del jefe de Policía de Teherán, Hussein Rahimi.

"Las mujeres que no cumplan las prescripciones islámicas (en público) ya no son llevadas a la comisaría desde hace algún tiempo", afirmó Rahimi, según la agencia Tasnim. En lugar de eso, se les pide que asistan a clases "para corregir sus puntos de vista y su comportamiento", añadió.



En la República Islámica, las mujeres y niñas a partir de nueve años están obligadas a llevar velo y una larga túnica que les cubra el cabello y el cuerpo en público. Las "pecadoras" se arriesgan a ser arrestadas por la "policía moral" y en algunos casos son sometidas a juicios y se les impone una importante multa económica.



La ley y los castigos existen desde hace casi 40 años, pero no consiguieron mucho. Los velos son cada vez más pequeños y las túnicas se acortan y estrechan.



Los estrictos controles policiales en la calle no conllevaron el deseado cambio de opinión entre las mujeres. Según Rahimi, este año se impartieron más de 120 clases en las que participaron casi 8 000 mujeres. No parecen haber servido de mucho.



Tras la reelección del presidente moderado Hassan Rohani y la ampliación de las libertades civiles, cada vez se ven más mujeres sin velo en vehículos, cafés y restaurantes de la capital, sobre todo de noche.