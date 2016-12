'Hidden Figures' reivindica el trabajo espacial de tres afroamericanas

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson no son nombres familiares, pero la labor de estas afroamericanas durante los años 60 fue decisiva en el éxito de las misiones espaciales de EE.UU. a pesar del racismo y la desigualdad que sufrieron, algo que refleja el drama 'Hidden Figures'.

Taraji P. Henson, Octavia Spencer y la cantante Janelle Monae son las encargadas de dar vida a esas tres heroínas en la ficción, y, al igual que la gran mayoría, ellas tampoco conocían las tareas que llevaron a cabo en el laboratorio de Aeronáutica Langley Memorial (Hampton, Virginia) las brillantes matemáticas e ingenieras a las que encarnan.



"Estas tres mujeres deberían ser parte de los libros de Historia en todo el mundo, pero por desgracia no es así", dijo a EFE Octavia Spencer, recientemente nominada al Globo de Oro como mejor actriz de reparto por su papel en la cinta.



"Al menos, para eso están las películas, para sacar estas historias que el tiempo y las circunstancias han hecho que fueran casi invisibles", agregó.



Henson, tan en boga por su papel de Cookie Lyon en la serie 'Empire', interpreta a Katherine Johnson, una extraordinaria matemática que calculó las trayectorias de los cohetes para los viajes a la Luna del programa Apolo, entre otras misiones espaciales.



"Yo me doy cuenta muy rápido cuando una historia es especial. De hecho, si no lo percibes en las primeras diez páginas del guión, sabes rápidamente que no va a ser gran cosa. En este caso, me enganchó desde el comienzo", confesó Henson, conocida por la serie 'Person of Interest' y por la cinta 'The Curious Case of Benjamin Button', que le deparó una nominación al Oscar.



"El estudio Fox ha apostado fuerte por la película y se ha dado una tormenta perfecta. Todas las piezas encajan y todos teníamos claro por qué estábamos aquí. Cada uno dejó su ego en casa para contar las vidas de estas mujeres", añadió.



Spencer interpreta a su supervisora, Dorothy Vaughan, la encargada de gestionar todo un equipo de trabajo formado por mujeres negras, aisladas en un edificio aparte con baños propios para "gente de color" y alejado de los lugares donde se toman las decisiones importantes en la NASA en su carrera por la conquista del espacio frente a la Unión Soviética.



"Hay muchas similitudes entre las desigualdades que se vivían en los años 60 y situaciones concretas de nuestra sociedad actual. Cada día corremos el riesgo de perder ciertos derechos. La posibilidad está ahí, pero creo que sería muy difícil que nos los arrebataran por completo. La gente se rebelaría", manifestó Spencer.



Junto a ellas brilla la cantante de R&B Janelle Monáe, que se mete en la piel de Mary Jackson, la primera ingeniera negra que trabajó para la agencia.



"Para mí fue un enorme honor trabajar con estas mujeres. Soy fan suyo desde hace años y ha sido un placer colaborar con ellas y ayudarlas a sacar adelante esta historia", sostuvo la artista de Kansas City.



Henson y Spencer se mostraron encantadas con el trabajo en la gran pantalla de su compañera, para quien era únicamente su segunda vez delante de las cámaras tras la reciente 'Moonlight'.

"Su naturaleza es contar historias", afirmó Henson.



"Escucho su música desde hace años. No sabíamos quién se encargaría de ese tercer personaje, y aunque nos sugirieron a grandes actrices, siempre volvíamos a este pequeño cacahuete porque representa la esencia de esa mujer. Es rebelde y luchadora. No tiene miedo. Esa es Mary", manifestó.



Para Spencer, Monae es una artista "claramente talentosa" que supone "un regalo para la película". La cinta se basa en el libro homónimo de Margot Lee Shetterly, una mujer que creció junto a Johnson en Virginia y que fue únicamente hace unos años cuando descubrió su cometido dentro de la NASA, vital para que John Glenn orbitara alrededor de la Tierra o para que Neil Armstrong caminara sobre la Luna.



"Esta película debe servir como recordatorio de que hay que proteger nuestros derechos y que aún tenemos mucho trabajo por hacer para lograr la igualdad entre hombres y mujeres", señaló Monae.