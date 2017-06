Las muertes por sobredosis aumentan en Europa

El número de muertes por sobredosis superó las 8 400 en Europa, sobre todo vinculadas al consumo de opiáceos como la heroína, subrayó este martes 6 de junio del 2017 la agencia europea sobre drogas, que apuntó a un resurgimiento de la cocaína en el continente.

“Las drogas siguen siendo una amenaza constante (...) para nuestras sociedades” en Europa, donde “no sólo las muertes por sobredosis han aumentado de manera consistente” sino también su consumo, indicó en rueda de prensa el comisario europeo de Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos.



El responsable europeo hizo estas declaraciones en Bruselas durante la presentación del informe de 2017 realizado por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (OEDT), en base a los datos recabados en 2015 y 2016 en 30 países europeos (los 28 de la UE, Turquía y Noruega).



Según este informe, 8 441 personas fallecieron por sobredosis en 2015, un 6% más que el año anterior. Además, un 80% están vinculadas al consumo de heroína u otros derivados del opio, en un contexto de aumento de la pureza de la droga y de caída del precio.



Pese a este tercer aumento anual consecutivo, la tasa de mortalidad en Europa es mucho menor que en Estados Unidos, donde con mucha menos población, el saldo de muertos por sobredosis podría superar los 59 000 el año pasado, según datos preliminares recabados por el rotativo New York Times.



En Europa, tres de cada cuatro víctimas son hombres, explica el OEDT, que también apunta al impacto en los fallecimientos de las sustancias utilizadas en las terapias de desintoxicación, como la metadona, que en Dinamarca, Irlanda, Francia y Croacia supera por ejemplo a la heroína.



Esta agencia europea urge a reforzar las acciones para frenar las sobredosis, como la puesta en marcha de salas de consumo de drogas supervisado, operativas ya en siete países, así como una mayor distribución de la naxolona, una sustancia que permite detener las sobredosis por opiáceos.



La presidenta del consejo de administración del Observatorio con sede en Lisboa, Laura d'Arrigo, subrayó por su parte la importancia de “compartir experiencias”, máxime cuando “ningún país no ha encontrado todavía la respuesta milagrosa a estas cuestiones”.



El resurgimiento de la cocaína



Otra de las preocupaciones para el OEDT son las “nuevas sustancias psicoactivas”, también conocidas como drogas de diseño. La UE detectó 66 nuevas en 2016, una reducción de 32 respecto al año anterior, si bien son todavía un “desafío” para la salud pública por su venta “cada vez” más clandestina y rápida renovación.



El Observatorio está especialmente preocupado por los nuevos opiáceos sintéticos, que imitan los efectos de la heroína y la morfina, ya que, aunque estas sustancias son todavía minoritarias en el mercado, su implicación en casos de "intoxicaciones, mortales o no", aumenta.



Entre las sustancias más extendidas en Europa, donde "más de 93 millones de europeos [de entre 15 y 64 años] ya han consumido drogas ilícitas" alguna vez en su vida según Avramopoulos, el cannabis sigue encabezando el consumo, muy por delante de la cocaína.



Esta última droga, consumida sobre todo en el oeste y sur de Europa y producida en Bolivia, Colombia y Perú, parece estar de vuelta, al registrarse un alza de las incautaciones -un 30% de ellas en España- y de su presencia en los análisis de las aguas cloacales de las ciudades, añade el informe.



Regulaciones americanas del cannabis

​

Respecto al cannabis, el OEDT avanza que habrá que estudiar en el futuro cómo los cambios reglamentarios "en algunas regiones del continente americano" impactó en Europa, visto el interés de los responsables políticos y el gran público por estas modificaciones que no precisó.



Uruguay aprobó en 2013 una ley que permite el cultivo de marihuana para autoconsumo en el hogar y la formación de clubes de cultivadores para plantar en forma cooperativa, mientras que Chile, Colombia y Argentina autorizaron su uso y cultivo con fines medicinales y científicos.



En Estados Unidos, por su parte, 29 estados y Washington DC tienen leyes sobre el uso medicinal de la marihuana, y de éstos, ocho y la capital aceptan el consumo recreativo.