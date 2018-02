Murió Bud Luckey, el 'padre' de Woody de 'Toy Story'

Murió Bud Luckey, el creador de Woody, el vaquero más querido de Disney. Andy Luckey, hijo del animador hizo el anuncio en su cuenta de Facebook.

Luckey falleció a los 83 años de edad en un centro de cuidados paliativos de Newton tras sufrir una enfermedad prolongada, según contó Andy a The Hollywood Reporter.



Bud Luckey, ganador de un premio Oscar fue conocido por ser la voz de varios personajes emblemáticos, como el Agente Rick Dicker de 'The Incredibles', el misterioso Chuckles, el Payaso de 'Toy Story 3' y Igor en la película y serie de 'Winnie the Pooh'.



A comienzos de su carrera creó dibujos animados y canciones con el letrista Donald Hadley para el programa de tv infantil Sesame Street. (Plaza Sésamo).



​Luckey también ayudó a diseñar algunas de las películas más famosas de Disney como, 'A Bugs Life', 'Monsters Inc.', 'Ratatouille' y 'Cars'.

​

"Será extrañado por sus familiares, colegas y amigos que lo conocíamos simplemente como Bud", recordó su hijo Andy y agregó, "Su forma de ser calmada y tranquila llevó a que sus colegas de Pixar lo apodaran Bud Low-Key (Bud bajo perfil)".



Nacido el 28 de julio de 1934 en Billings, Montana, Bud también fue nominado al Oscar por realizar un cortometraje titulado Boundin que cuenta la historia de una oveja que se vuelve tímida luego de ser esquilada.



En lugar de flores la familia de Bud pidió que se hagan donaciones al Bud Luckey Scholarship Fund del Instituto de las Artes de California.