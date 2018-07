Muere el pianista y dominicano Rafael 'Bullumba' Landestoy

LEA TAMBIÉN

El pianista y compositor Rafael 'Bullumba' Landestoy, un referente de la música dominicana, falleció la noche del martes 17 de julio, a los 93 años. Así lo informó su familia y el Ministerio de Cultura de República Dominicana, quien lamentó su muerte.

En su cuenta de Twitter, la Cartera de Estado precisó que el deceso de Landestoy se produjo anoche "por complicaciones de salud", y que en las próximas horas se informará sobre su sepelio.



Landestoy, conocido popularmente como 'Bullumba' y nativo de la oriental provincia dominicana de La Romana, escribió más de 100 canciones durante su fructífera carrera y fue conocido internacionalmente por sus composiciones para piano y guitarra.



El dominicano creó decenas de composiciones de géneros diversos como merengue y guaracha, y algunas de sus canciones fueron interpretadas y popularizadas por grandes de la música latinoamericana, entre los que destacan los cubanos Celia Cruz y Vicente Valdés o los mexicanos Toña la Negra y Fernando Fernández, que popularizó su tema Carita de Ángel.



El compositor, quien estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, logró reconocimiento a partir de la década del 50 del siglo pasado después de escapar de la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina y viajar a México y Venezuela.

Landestoy fue objeto de diversos reconocimientos y llegó a recibir la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, la principal distinción concedida por el Gobierno de la República Dominicana.



En unas declaraciones a Efe, en octubre de 2016, con motivo de un reconocimiento a su carrera en el Festival de jazz dominicano de Miami (EE.UU), 'Ballumba' recordó con gratitud un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York a cargo de Milton Cruz, que dio un recital de piano con sus composiciones, así como su primera pieza para piano, Danza loca, que se salvó del olvido porque un músico a su lado escribió la partitura, algo que él no sabía hacer.



Cuestionado entonces sobre géneros como el reggaetón, el pianista y compositor dijo entonces que "le falta espíritu musical". "Respeto los gustos de estas generaciones, pero a mi no me convence", señaló.