Muere Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden, a los 52 años

El cantante estadounidense Chris Cornell, vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, murió anoche a los 52 años en la ciudad de Detroit por causas que se desconocen, informaron hoy (18 de mayo del 2017) medios locales.

El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril, precisó la CNN, que cita un comunicado de su representante, Briam Bumbery.



Según señaló Bumbery a la cadena estadounidense, el fallecimiento del cantante fue "repentino e inesperado".



"Su esposa Vicky y su familia se sorprendieron al enterarse de su fallecimiento repentino e inesperado y trabajarán estrechamente con el médico forense para determinar la causa" de la muerte, dijo Bumbery en la nota.

Foto de archivo del músico estadounidense Chris Cornell durante una actuación en el festival Pinkpop 2009 en Landgraaf (Holanda) el 30 de mayo de 2009. Foto: EFE



La familia y el manager del fallecido agradecen a "sus seguidores, el continuo amor y la lealtad" que han mostrado al artista y les piden "que su privacidad se respetada en este momento".



El músico de rock alternativo y hard rock, ganador de un Grammy, había actuado el pasado miércoles en el Fox Theatre de Detroit, en el estado de Michigan.



Cornell nació en Seattle, en el estado de Washington, hace 52 años y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.



Su carrera musical, dentro de la escena del rock, se inició en Seattle al formar la banda Soundgarden en 1984, que jugó un papel importante en el movimiento grunge de los años noventa, según medios locales.



El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.



El artista también cantó el tema de la película de de James Bond 'Casino Royale'.

#repost @Soundgarden: “What I look forward to the most...is the camaraderie. It’s what we missed when we weren’t a band.” - @chriscornellofficial Una publicación compartida de Chris Cornell (@chriscornellofficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 2:24 PDT