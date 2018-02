Descubren como se podría mejorar el tratamiento de la depresión

Nuevos descubrimientos sobre los cambios que la molécula eIF4E realiza en el cerebro de pacientes que padecen depresión podrían ayudar a desarrollar tratamientos más efectivos, según un estudio publicado hoy, 26 de febrero del 2018, por la Universidad de Edimburgo.

De acuerdo con los expertos, es la primera vez que se relaciona esta molécula con la depresión, lo que podría explicar por qué una categoría particular de medicamentos antidepresivos no tiene el efecto esperado en algunas personas con esta patología y ayudar en la creación de nuevos fármacos más efectivos.



Los investigadores estudiaron ratones criados con dificultades para activar la molécula conocida como eIF4E.



Como consecuencia, los animales mostraron signos de depresión como cambios de comportamiento, falta de apetito y niveles reducidos de la hormona serotonina, un sello distintivo de la enfermedad.



El tratamiento con un antidepresivo comúnmente recetado llamado fluoxetina no produjo una respuesta positiva en ellos, por lo que los científicos concluyeron que es necesario que la molécula eIF4E se active para que el fármaco haga su efecto.



Esto podría ayudar a explicar por qué algunos pacientes dejan de responder a los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), medicamentos que se recetan a las personas con depresión.



Solo en el Reino Unido, esta enfermedad afecta a una de cada cuatro personas cada año.



Otros estudios han demostrado que la molécula eIF4E participa en la regulación de la síntesis de proteínas en el cerebro, con defectos en la molécula que la vincularía a otras dolencias neurológicas como el autismo.



El doctor Christos Gkogkas, de la Universidad de Edimburgo, destacó la importancia del estudio porque puede explicar "por qué algunas personas con depresión se vuelven resistentes a los tratamientos con ISRS" y puede ser clave para diseñar "una nueva generación de antidepresivos".