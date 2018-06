Miss Universo 2018 pondera papel del voluntariado en su primera actividad en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La Miss Universo sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters ponderó la forma cómo el trabajo del voluntariado puede mejorar la vida de personas vulnerables en una visita a la Cruz Roja del Guayas, en el centro de Guayaquil, la mañana de este viernes 8 de junio del 2018.

Se trata de la primera actividad pública de su visita al Ecuador, donde recorrerá tres ciudades y cumplirá una agenda de actividades hasta el próximo martes 12 de junio. Nel-Peters arribó al país la mañana de este mismo viernes y pidió reunirse con Daniela Cepeda, la Miss Ecuador 2017, con quien compartió en la competencia del Miss Universo.



La actual Miss Universo se refirió a los desastres naturales que ha vivido Ecuador en los últimos dos años. “Esta es una oportunidad para acercarme a la gente, contribuir a traer más cooperación y apoyar a los voluntarios por su trabajo desinteresado”, dijo.



La sudafricana indicó que nunca había viajado tanto en su vida como ahora. En cuatro semanas ha visitado seis países, un continente nuevo cada semana.

La Miss Universo Demi-Leigh Nel-Peters se reencontró con Daniela Cepeda, Miss Ecuador 2017, a quien conoció en la competencia del certamen internacional. Foto: Alexander García / EL COMERCIO

“He aprendido a vivir sacando cosas de una maleta o viviendo dentro de una maleta”, bromeó. También confesó que tiene un “diente dulce” para las golosinas. Y al ser preguntada por su novio, dijo que tiene cuatro patas y se llama Benyi. “Es mi mejor amigo y me ama mucho”, explicó entre risas.



Tras una rueda de prensa, Nel-Peters mantuvo una reunión con más de 200 personas entre voluntarios de la Cruz Roja, familias vulnerables y adultos con capacidades especiales, a quienes dirigió un mensaje centrado también en el poder del voluntariado. También entregó fundas de víveres donadas por Almacenes Tía a niños de sectores vulnerables de la ciudad y a miembros de la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil.



“Daniela Cepeda ya me había comentado cuan cálidas son las personas del Ecuador, cuán apasionadas en general son para mostrar hospitalidad. Y hasta ahora todo lo que he sentido es esa calidez y todo el interés que despierta el Miss Universo”, explicó la reina, en su primera visita al país.



La sudafricana participará el fin de semana de los pregones por las fiestas de Machala y de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde participará además en eventos benéficos, visitas turísticas y encuentros con personas vulnerables.