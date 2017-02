Miss Universo soñó que había sido coronada por error

La francesa Iris Mittenaere, nombrada como la nueva Miss Universo el pasado domingo 29 de enero de 2017, aseguró que la primera noche después de haber recibido el título tuvo un aterrador sueño con respecto a su corona.

“Tuve la pesadilla de que era un error y que yo no era Miss Universo”, comentó la soberana a la revista Inquirer. “Cuando me desperté miré a mi alrededor y vi la corona, entonces dije: ‘Ok, todavía soy Miss Universo. No hubo error este año”, agregó Mittenaere entre risas.

Video: YouTube, cuenta: INQUIRER.net

Probablemente, el sueño de la reina de belleza se debió al error de Steve Harvey en la ceremonia pasada de Miss Universo. El presentador de televisión confundió a las ganadoras y nombró a Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, como soberana, sin embargo, la corona le pertenecía en realidad a la filipina Pia Alonzo.



Pese a la polémica generada, Steve Harvey fue contratado nuevamente por la organización para conducir el certamen. “Sé lo que están pensando”, dijo Harvey durante la ceremonia de este año. “Cuando cometes un error, debes salir adelante… Este año sí lo haremos bien”, agregó el presentador.



Durante la entrevista con Iquirer, Mittenaere también se refirió a ciertos aspectos de su vida como la nueva Miss Universo. "La parte más difícil es caminar. Caminar es fácil, todo el mundo puede hacerlo, pero con tacones altos es muy complicado", aseguró. "La primera vez que me los puse me pasé pensando: 'No te caigas, no te caigas'", dijo.



Mencionó también que, ahora que es Miss Universo, "quisiera conocer a mucha gente. Me agrada mucho Miranda Kerr (supermodelo australiana), me gusta mucho Beyoncé (cantante) y también Kate Middlenton (esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra). Ella no está aquí, pero tal vez algún día pueda conocerla", dijo con esperanzas la soberana.