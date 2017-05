Ministra de Salud acudió al debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud

El primer debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud comenzó a las 11:09 de este martes 9 de mayo del 2017, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

A la sede del órgano legislativo llegaron varios dirigentes de organizaciones de médicos, quienes piden ser escuchados y que se acojan sus sugerencias para incluirlas en el análisis de la norma.



"Desde hace tres años presentamos nuestra propuesta sobre la creación de un capítulo especial que se llama Responsabilidad Sanitaria y no nos tomaron en cuenta", manifestó Víctor Álvarez, vicepresidente del Colegio Médico de Pichincha.



También estuvo José Eras, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. "Esperamos que esta vez nos puedan hacer caso". Lo acompañaba Ernesto Carrasco, presidente del Colegio de Médicos del Guayas.



Ellos dijeron que acudieron a la Legislatura para abrir el diálogo con las autoridades, no con el ánimo de confrontar. En las barras del Pleno de la Asamblea se ubicaron otros galenos que siguen de cerca el debate de hoy.



La ministra de Salud, Verónica Espinosa, también llegó a la Legislatura. Antes de que comience la lectura del proyecto, ella habló con la prensa y destacó que el proyecto de ley también abarca las propuestas de la Cartera de Estado que preside. Por ejemplo, las regulaciones a los centros de cirugía estética, el conocimiento de los consentimientos informados para los médicos, entre otros puntos.



Recordó que la norma ha sido analizada y socializada desde hace más de cuatro años. "No hubo apuro (...) ha sido un tiempo de participación intensa y la discusión se mantiene, es un espacio de debate".