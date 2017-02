Milla Jovovich presenta en Moscú la última entrega de 'Resident Evil'

La actriz de origen ucraniano Milla Jovovich presentó hoy 14 de febrero del 2017 en Moscú la última entrega de la famosa saga 'Resident Evil', en la que su personaje vuelve a batirse con los zombis.

"Me gustaría pasar aquí un par de meses. Sería fantástico venir aquí con las niñas y ver algo más que Moscú. Me gustaría ir a San Petersburgo y otras ciudades", dijo Jovovich, nacionalizada estadounidense, en rueda de prensa.



Jovovich se manifestó desolada tras saber que 'Resident Evil: The Final Chapter' sería la última película de la serie, ya que, aduce, que gracias a su implicación en el proyecto desde 2002 conoció al director, Paul Anderson, y tuvo dos hijas.



Nacida en Kiev, pero de madre rusa y padre serbio, Jovovich compareció ante la prensa con el pelo teñido de moreno y explicó en ruso que ya tiene planes para rodar una nueva cinta sobre un videojuego con el título 'El cazador de monstruos' (Monster hunter).



"Está basado en un videojuego de la misma compañía que Resident Evil. Me encantan los videojuegos y el cine. Para mí hacer una película basada en un juego de ordenador es un paso natural. En eso estoy trabajando", dijo.



Jovovich, de 41 años, reconoció que el rodaje de la cinta fue más duro de lo habitual, ya que se llevó a su hija pequeña al plató.

"Fue duro, pero interesante. En los descansos le daba de comer a la niña. Después de alguna escena de acción corría a la caravana a alimentarla. Se imaginan: mi hija acostada en una sábana rosa y se nos acerca un zombi y dice: Oh, qué dulce", confesó.



Además, se declaró enamorada de los pelmenie (raviolis siberianos) y de los dibujos animados rusos 'Masha y el Oso' y 'Luntiki'.



La película está protagonizada también por Ali Larter, que ha acompañado a Jovovich en la saga, y William Levy, actor de origen cubano.



En la película, Alice (Jovovich) deberá regresar a Racoon City para la lucha definitiva contra la temible corporación Umbrella, que podría esconder una cura para salvar a la humanidad de la epidemia zombi.