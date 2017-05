Miley Cyrus presenta una nueva canción y un nuevo look con Malibu

Miley Cyrus, quien durante su carrera ha experimentado varias transformaciones radicales, ha vuelto a metamorfosearse en su nueva canción, Malibu, una balada etérea con toques retro lanzada este jueves 11 de mayo del 2017.

El tema, el primero de un álbum esperado hacia finales de año, propone un sonido que recuerda las grabaciones de los años 1970, con una textura característica diferente a las de hoy en día.



En el video se ve a la cantante, que ahora luce cabello largo, castaño y rubio, correr, bailar y divertirse en la playa, antes de terminar acostada en un campo de flores.



Cyrus dijo que la atmósfera de la canción le recordaba a su primera visita a Malibú, la famosa playa al noroeste de Los Ángeles. Y en un reciente retrato de la revista Billboard, también confesó que la canción hablaba de su relación de idas y vueltas con el actor australiano Liam Hemsworth.



“Nunca te habría creído si hace tres años me hubieras dicho que estaría aquí escribiendo esta canción / Pero aquí estoy, a tu lado / El cielo es más azul en Malibú”, canta.

plac Video: Youtube, cuenta MileyCyrusVEVO

La gente “va a hablar de mí si salgo de un restaurante con Liam. Entonces ¿por qué no darle el poder a mi relación y decir: 'Así es como me siento'?”, explicó.



Miley Cyrus dice que escribió Malibu en un Uber mientras iba al plató del programa La Voz, en el que pronto hará su regreso como “coach”.



La joven de 24 años se convirtió en una estrella infantil como protagonista de la serie de Disney 'Hannah Montana', pero después lanzó su carrera como cantante pop con una personalidad excéntrica y atrevida. Y triunfó.



Sus primeros éxitos, como Party in the USA, se sumaron a una larga lista de canciones pop, pero se aventuró en un terreno más experimental con su último disco, 'Miley Cyrus and her Dead Petz'.