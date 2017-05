Metáforas misteriosas de David Lynch ante el regreso de 'Twin Peaks'

En el cine de David Lynch, de 'Cabeza borradora' a 'Terciopelo azul' pasando por 'Mulholland Drive', la frontera entre la realidad y lo onírico siempre es borrosa. Una entrevista con el legendario director también es navegar en aguas extrañas.

Lynch encadena metáforas sobre peces y gallinas, parece insinuar que no hará más películas para cine y mantiene el suspenso sobre los nuevos episodios de la mítica serie 'Twin Peaks'.



La serie, que revolucionó la producción televisiva en 1990, vuelve un cuarto de siglo más tarde, a partir del 21 de mayo en el canal Showtime, que no ha difundido más que un breve tráiler de intriga que vuelve a los lugares emblemáticos de la saga policial.



El que es considerado uno de los más grandes directores de su generación ha pasado los últimos años realizando videoclips y cortometrajes. También pintando, haciendo música y dibujando.



Su último largometraje, 'Inland Empire' ('Imperio' en Latinoamérica), que se estrenó en 2006 en Estados Unidos, generó apenas 4 millones de dólares de ingresos mundiales pese a contar con estrellas de la talla de Laura Dern y Jeremy Irons.



“Las cosas han cambiado mucho en estos 11 años, y una de esas cosas es la forma en que la gente percibe las películas, el hecho de que muchas de ellas no funcionen bien en la taquilla a pesar de haber sido grandes películas”, sostuvo. “Y las cosas que tenían éxito en la taquilla no son las que yo quería hacer”.



¿Quiere decir eso que ya rodó su último largometraje para cine? “Creo que sí”, respondió, agregando que en este momento la televisión es “un lugar precioso”.



Evento televisivo



La trama de los ocho episodios de la primera temporada de 'Twin Peaks' -¿Quién mató a Laura Palmer?- fascinó a una generación de televidentes en 1990 y abrió el camino para una nueva forma de hacer ficción televisiva de calidad.



El entusiasmo del público y de la crítica se enfrió durante la segunda temporada de 22 episodios, en los que se revela la identidad del culpable. Pero 'Twin Peaks' ya se había convertido en una obra de culto y su regreso a la pantalla chica es uno de los eventos televisivos más esperados del año.



David Lynch y su equipo han mantenido celosamente en secreto los detalles de los 18 nuevos episodios, en cuyos créditos figura Kyle MacLachlan, el agente Dale Cooper, y que se desarrollan pasados 25 años del final de la segunda temporada.



Previamente al encuentro de Lynch con la prensa en Los Angeles se solicitó a los periodistas no preguntarle nada sobre “la trama, los personajes y los lugares”, pero incluso las preguntas más generales sobre el 'Twin Peaks' 2017 solo obtuvieron respuestas vagas.



“Las ideas son como los peces. Si quieres un pez, pones la carnada en el anzuelo, la metes en el agua y esperas a que la idea -oh, un pez- se acerque y tú puedas atraparla”, dijo Lynch respecto a su filosofía como cineasta.



“Después la pregunta es: ¿Nos gusta este pez? ¿Esta idea”, continuó.



Cuando se le preguntó si la revelación del asesino de Laura Palmer podría haber significado el fin de la serie original, lanza otra digresión metafórica sobre si matar o no a la gallina de los huevos de oro.



El director de 71 años, ferviente seguidor de la meditación trascendental, tampoco dejó claro si los nuevos episodios están dirigidos principalmente a los fans de la serie o si espera conquistar a una nueva generación de espectadores.



“Siempre digo que hay una expresión védica: 'el hombre tiene el control de la acción, no de los frutos de esa acción'”. Así que “cuando terminas algo, pierdes el control sobre eso y es el destino el que decide”, concluyó el enigmático realizador.