Médico extrajo una cucaracha de la cabeza de una mujer

Como en una pesadilla, una cucaracha trepa por la nariz en medio de la noche, se aloja en la cabeza y comienza a rascar detrás de los ojos: para una mujer india, esta historia de horror fue real.

La mujer de 42 años consultó al médico por una molestia detrás de los ojos cuando se despertaba. En la clínica le limpiaron la nariz y la mandaron de regreso a casa.



Pero la sensación no desapareció. Fue un especialista, tras explorar con un endoscopio sus fosas nasales, quien le reveló la desagradable verdad.



“Vi una pequeñas patas moviéndose adentro” , relató M.N. Shankar, otorrinolaringólogo del hospital de la Universidad Stanlet de Chennai.



“Miré más de cerca y a unos cinco centímetros de la punta de la nariz, vi algo inusual. Me di cuenta de que estaba observando la parte trasera de una cucaracha ” .



El insecto invasor se había introducido profundamente por la nariz casi hasta la base del cráneo y seguía vivo casi 12 horas después “ , explicó Shankar.



Utilizando un instrumento de aspiración, el médico logró extraer a la cucaracha intacta. Era la primera vez en tres décadas de ejercicio de su especialidad que veía algo parecido.



La mujer quedó estable tras la intervención de 45 minutos, aunque molesta de saber que había alojado a una cucaracha, dijo Shankar. "No lo podía creer".