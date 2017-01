Mark Zuckerberg dice que no tiene interés en ser presidente de EE.UU.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, rechazó las especulaciones de que actualmenente esté interesado en la Presidencia de Estados Unidos, según una entrevista que concedió al portal Buzzfeed News.

Al ser preguntado si tiene previsto concurrir a la presidencia, el joven de 32 años respondió con un "no". "Me centro en ampliar nuestra 'comunidad' de Facebook y trabajo en la iniciativa Chan-Zuckerberg", explicó. Sin embargo, al ser preguntado explícitamente si descarta una candidatura, el joven empresario no respondió, según Buzzfeed.



En las últimas semanas las presuntas ambiciones políticas de Zuckerberg fueron objeto de comentarios en la red y en diversos medios. Especialmente tras el propósito que se hizo de visitar cada uno de los estados norteamericanos antes de que acabe 2017 y reunirse allí con personas, lo que muchos asociaron con las campañas electorales.



El año pasado Zuckerberg llegó a un acuerdo con su empresa para poder aceptar un cargo en el Gobierno sin perder el control de Facebook. En determinadas circunstancias esta labor en la función pública estaría limitada a dos años.



También se interpretó en ese sentido la felicitación de Navidad de Zuckerberg en Facebook, en la que subrayó el enorme significado de la religión. Se trata de un comentario que sorprendió porque a Zuckerberg se lo considera ateo.



Asimismo, el hecho de que contratara al exjefe de la campaña del ex presidente Barack Obama para la Fundación Chan-Zuckerberg también hizo surgir los rumores. Además, la revista Vanity Fair dedicó no hace mucho un largo artículo al interrogante: "¿Será Mark Zuckerberg nuestro próximo presidente?" Tras las recientes declaraciones del creador de Facebook, el portal tecnológico Techcrunch destacó la importancia de la semántica en este contexto.



"Zuckerberg no ha dicho explícitamente que jamás se presentará a presidente estadounidense", dijo. Además, es un conocido patrón en política que los candidatos al principio nieguen sus ambiciones. La pregunta, tal como se planteó, estaba limitada a la Presidencia de Estados Unidos, pero Zuckerberg podría tener en mente otros cargos como el de gobernador de California, añadió.