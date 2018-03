María Fernanda Ampuero rompe con el mundo idílico de la familia

Por estos días en las librerías de España ocurre algo inusual. En la sección de novedades hay dos libros de escritoras ecuatorianas, ‘Mandíbula’ de Mónica Ojeda (editorial Candaya) y ‘Pelea de gallos’ de María Fernanda Ampuero (editorial Páginas de Espuma).

Lo que no es inusual es la calidad literaria de estas escribidoras guayaquileñas. Autoras que han desplegado su imaginación en géneros que van desde la novela a la poesía y de la crónica al cuento.



Con ‘Pelea de gallos’, Ampuero salta de la crónica -en este género publicó ‘Lo que aprendí en la peluquería’ y ‘Permiso de residencia’-, al cuento, un género que ha explorado desde su trabajo como editora de la sección de cuento del suplemento cultural del diario español ABC, y como editora de The Short Story Project, un proyecto literario que promueve la lectura de cuentos cortos de escritores hispanoamericanos, a través de la web y de redes sociales.



‘Pelea de gallos’ es un libro de cuentos poblado de historias de mujeres. Mujeres como la protagonista de ‘Subasta’, que durante su niñez descubrió que si se colocaba las cabezas de los gallos, que morían en las peleas del gallinero donde trabajaba su padre, entre las piernas los hombres no se acercarían a ella; mujeres como Narcisa, la protagonista de ‘Monstruos’, que siempre le decía a Mercedes que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos; o mujeres como María, una de las protagonistas de ‘Luto’, quien un día le mostró a su hermana su cuerpo desnudo, uno en cuyo estómago se podía leer la palabra zorra, cuyos pezones colgaban como hilachas por mordidas y cuyo ano era víctima de una hemorragia perenne.



En ‘Pelea de gallos’, Ampuero une dos mundos que, por lo general, los lectores no encuentran en una misma historia: el de la familia y el de los monstruos. En este libro la autora rompe con el mundo idílico que se tiene sobre la familia, de que en su seno todo es paz y armonía y que es el último refugio que tiene el ser humano y muestra que a veces la familia y el hogar pueden ser el lugar del caos, de la soledad, de la indefensión y del nacimiento de los monstruos. Monstruos de carne y hueso, monstruos que matan, que violan, que rompen y que dañan y también de ‘monstruos’ incomprendidos, de esos amorosos, silenciosos y tristes.

‘Pelea de gallos’ llegará a las librerías del país el próximo mes. La presentación oficial del libro está planificada para mediados de este año.