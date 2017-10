Marchas contra proyectos para erradicar la violencia a la mujer

Personas convocadas por el grupo 'Con Mis Hijos No Te Metas' en Ecuador se reunieron en distintas ciudades, para mostrar su rechazo a dos proyectos de ley sobre educación sexual y reproductiva. Lo hicieron la mañana de este sábado 14 de octubre del 2017.

Las dos propuestas de leyes citadas por esta agrupación son el Código Orgánico de la Salud (COS) y el proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.

En Quito, los participantes llegaron con camisetas blancas, globos y banderas. Se ubicaron en la calle Tarqui, cerca del parque El Arbolito y avanzarán hasta la Plaza Grande.



Fabián Fernández, integrante de una organización de la sociedad civil que se concentraron en el parque, sostuvo que con esta normativa "nos quieren imponer que reconozcamos el género desde las escuelas".



El participante señaló que "nos quitan la libertad de criar a nuestros hijos como nosotros creemos que debe ser la familia".



En esto coincide Carlos Escandón, otro participante quien decidió ubicarse en la primera fila de la marcha. Para él, los "seres humanos son una creación de Dios por lo que no puede ser violada. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mujeres y hombres de bien".



Escandón señaló que se "creó hombre o mujer; no a una mujer para que después sea hombre. No podemos quitarnos lo que el Señor nos ha dado".



En la marcha estuvieron presentes religiosos y religiosas. Además, les acompañó una banda musical, que entonaba melodías tradicionales del país.



El pastor Pedro Endara aclaró que no están en contra de una ley que erradique la violencia contra la mujer. Lo que sí rechazan es "estas normas porque van en contra de la familia. Creemos que la familia debe ser conformada por papá y mamá".



Además, señaló que la formación de los niños debe estar a cargo de los papás. Hasta las 09:50 de este sábado 14 de octubre, la marcha avanzaba por la calle Tarqui y Riofrío.

La marcha en Guayaquil



La avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, fue el escenario. Representantes de organizaciones autodenominadas pro-familia, educativas y religiosas se dieron cita para, en una marcha, mostrar su rechazo a los dos proyectos.



Vestidos con camisetas blancas, globos, banderas de Ecuador y Guayaquil y carteles los manifestantes coparon la principal arteria vial del Puerto Principal. La jornada empezó a las 09:40 de este sábado 14 de octubre del 2017 desde el parque Centenario y recorrió la avenida 9 de Octubre, en dirección al Malecón Simón Bolívar.

​

La convocatoria de la marcha denominada ‘Con mis hijos no te metas’ se realizó a través de las redes sociales, por el Frente Nacional por la Familia.

​

Jorge Bejarano, vocero coordinador del grupo, indicó que el proyecto de Ley para la erradicación de la violencia a la mujer sería una puerta para generar toda una regulación en base al enfoque de género.



En cuanto al Código Orgánico de la Salud, Cristina Franco, vocera del Frente, dijo que están en contra de la maternidad subrogada, vientres de alquiler, aborto y distribución de métodos anticonceptivos.



La marcha llegó hasta el malecón a las 10:30. Allí, desde otra tarima, se pidió respeto a la mujer y se rechazó el abuso sexual a menores de edad.



Gina Guevara, del Frente por la Familia, añadió que consideran que las propuestas de ley son “amenazas para la vida y la familia”.



También varios de los padres de familia se mostraron opuestos a las definiciones sexuales que se establecieron en la Asamblea. Y dijeron que defienden fomentar a sus hijos las respectivas creencias que le competen a cada familia.



Antes del inicio del recorrido, los manifestantes se aglutinaron alrededor de una tarima que se ubicó en la 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa. Desde allí se animó a la gente a defender la familia.

Días atrás los grupos Glbti calificaron a la marcha como desinformada. La Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Glbti exhortaron en un manifiesto a la Iglesia a no promover un odio “disfrazado” de defensa de la familia.