Madrid restringe por primera vez el tráfico por la contaminación

El Ayuntamiento de Madrid anunció hoy (28 de diciembre de 2016) que mañana restringirá por primera vez la circulación de vehículos en el centro de la capital española por la alta contaminación.

El Consistorio explicó que activará la fase 3 del protocolo diseñado para estos casos, que prohíbe el paso de vehículos en función de la terminación de su matrícula debido a los elevados niveles de dióxido de nitrógeno en el aire.



Solo los vehículos con matrícula impar, puesto que se trata de un día impar (29), podrán entrar el jueves en la almendra central de Madrid. En caso de que la medida siga vigente en los siguientes días, los coches tendrán que alternarse en función de su matrícula.



La iniciativa no afectará a los vehículos de transporte público, los particulares con tres o más ocupantes o aquellos considerados de "cero emisiones", entre otros.



Madrid ya había puesto en marcha en otras ocasiones medidas contra la contaminación, pero ésta será la primera vez que limitará el tráfico.



La iniciativa sí se había llevado a cabo anteriormente en otras ciudades europeas, como París o Roma.



Durante el día de hoy, los vehículos no pueden superar los 70 kilómetros por hora en la principal circunvalación de la capital (M-30) y se prohibió el estacionamiento de aquellos automóviles que no sean de residentes, indicó el Ayuntamiento.

Si pese a las nuevas restricciones la situación no mejora, se activará el escenario cuatro del protocolo, que prohibiría la circulación a la mitad de los vehículos en toda la M-30, la principal autovía que rodea la capital.