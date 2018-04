'Los Vengadores: La guerra de infinito' ¿Revela el nuevo póster IMAX la tercera Gema que conseguirá Thanos?

Como ya han adelantado los primeros tráileres de 'Los Vengadores: La guerra de infinito', Thanos se hace con sus dos primeras Gemas del Infinito sin aparente dificultad. Y es que llega a la Tierra contando ya con la piedra de poder u Orbe, probablemente arrebatada al Cuerpo Nova, y el Teseracto, que consigue a través de Loki cuando se cruza con la nave de Asgard. Ahora, el nuevo póster IMAX de la película parece indicar cuál será su siguiente objetivo.

Que el Titán Loco tiene como propósito hacerse con todas las Gemas del Infinito para acabar con la mitad del Universo, es algo que ya sugieren los tráileres, pero cuál es la primera reliquia que perseguirá en la Tierra era una incógnita hasta ahora. Una mirada al detalle del nuevo cartel de Infinity War parece indicar que será el Ojo de Agamotto del Doctor Strange.



La Gema del Tiempo apareció por primera vez en la gran pantalla en la película de 2016, Doctor Strange, bajo el nombre de Ojo de Agamotto. Stephen Strange usó la reliquia para modificar el tiempo a su voluntad, logrando así vencer al poderoso Dormmamu.

Los adelantos de la película han dejado claro que Thanos sabe de la localización de la Gema, por lo que manda a recuperarla a sus subordinados de la Orden Negra, Ebony Maw y Cull Obsidian. Es por eso que personajes como Tony Stark o Spider-Man se unen a Strange para defender el Santuario. Si bien es cierto que se trata de una alianza formidable, el último tráiler no da pie a tener muchas esperanzas.



La imagen no confirma al 100% que se trate de la tercera incorporación al Guantelete Infinito, pero tiene mucho sentido desde el punto de vista de la historia. A todo esto, la Gema de la Realidad sigue en manos del Coleccionista, y la de la Mente está situada en la frente de Visión. Por su parte, la Gema del Alma sigue en paradero desconocido.



'Vengadores: Infinity War', dirigida por los hermanos Russo, ya ha comenzado su gira promocional donde los directores han pedido a los fans del MCU que no hagan spoilers. La película tiene previsto llegar a los cines el próximo 27 de abril, será entonces cuando pueda comprobarse finalmente si Thanos (Josh Brolin) junto a la Orden Negra, cumple o no su destructivo objetivo.