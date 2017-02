Italia busca reducir el crecimiento de la población de lobos

Italia debe aprobar este mes un plan para reducir la creciente población de lobos, una medida que genera protestas pese al aumento de los daños que causa el llamado Canis lupus italicus a cultivos y otros animales como ovejas, ciervos y jabalíes.

El gobierno estudia un 'Plan de Protección y Gestión', que deberá ser ratificado por el parlamento. Incluidos en la lista de animales protegidos desde 1971, los lobos italianos se encuentran en los Alpes (entre 100 a 150) y sobre todo en los Apeninos, de Calabria a Liguria, con una población de 1 070 a 2 472 ejemplares.



Si bien no se ha realizado hasta ahora un censo exacto y no hay estadísticas disponibles sobre los daños que causan, el aumento de su población comienza a ser un problema. Según Stefano Masini, de Coldiretti, el principal sindicato de los agricultores, la situación ha cambiado notablemente en los últimos años.



“Los ataques contra el ganado se han multiplicado y llegan inclusive a asaltar de día”, explicó a la AFP. Para favorecer la convivencia, el nuevo plan incluye 22 medidas que van desde un censo completo, hasta el desarrollo de cercas eléctricas, trámites de indemnización y reembolsos más rápidos para los agricultores perjudicados.



Una de las medidas que avivó como pólvora el fuego ha sido la autorización a cazar hasta un 5% de los lobos existentes en la península, lo que podría representar de 75 a 90 animales por año.



Las otros 21 medidas



Los defensores de animales, entre ellos el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), lanzaron una gran movilización en las redes sociales bajo el lema “SOS Lobo” para defender la especie.



Unos 130 militantes de EcoRadicali iniciaron paralelamente una huelga de hambre en contra del proyecto. “Eliminar a los lobos (...) no resuelve nada”, asegura el WWF, que recuerda que las técnicas de prevención, tales como las cercas electrificadas y los perros guardianes, han demostrado que son eficaces.



“Cada año en Italia unos 300 lobos mueren a manos de cazadores clandestinos”, denunció Fabrizio Cianci, secretario de EcoRadicali, quien teme la “liberalización” de hecho de la caza, con autoridades poco motivadas a realizar controles.



Frente al escándalo, algunos funcionarios de regiones poco afectadas como Lazio y Puglia, se han desvinculado del plan, mientras que en Piamonte, donde los ataques contra el ganado están aumentando, se piden más medidas.



El ministro de Medio Ambiente, Gian Luca Galletti, considera que “la conservación del lobo es un asunto demasiado serio para dejarse apabullar por el clamor de los medios de comunicación o el populismo”, según lamentó en un comunicado.



“Si las 21 medidas se aplican correctamente, con los recursos financieros necesarios, no habrá necesidad de recurrir a su sacrificio”, sostiene por su parte Coldiretti.