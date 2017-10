Llamado para detectar y denunciar abusos

Admitieron que los casos de abuso sexual en el sistema educativo, que han salido a la luz, no son nuevos. Incluso también que hay un subregistro y que el espíritu de cuerpo en los planteles, entre otras cosas, ha impedido que se los denuncie. Pero ministros de Estado, delegados de Asamblea y Consejo de la Judicatura ahora hablan de “cero tolerancia” para enfrentarlos.

Esta semana, en una intervención conjunta, los ministros de Educación, Fander Falconí, y de Justicia, Rosana Alvarado, se comprometieron a trabajar de modo articulado. También Silvia Salgado, quien preside la Comisión Ampetra, que trata casos de abuso sexual en contra de chicos.



Susana Cajas, de la Secretaría de la Política, recordó que la decisión del presidente Lenín Moreno es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y reiteró que la decisión del Gobierno es actuar de manera conjunta, para que los procesos de judicialización, de atención a víctimas y de reparación sean efectivos.



El Ministerio de Educación presentó un proyecto de ley para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños y adolescentes. Se plantean gestiones concretas para proteger y asegurar la integridad física y psicológica de estudiantes, con sanciones disciplinarias.



La ministra Alvarado reiteró que la impunidad es el mejor estímulo para el cometimiento del delito. Y pidió que a los niños y adolescentes se les permita conocer sin tabúes ni mitos sus derechos sexuales y reproductivos. En esta situación -opinó- que como país nos abochorna y nos hace reclamar justicia, la sociedad debe exigir al Estado facilidades para que las víctimas presenten denuncias.

Puntos de vista:

Paola Andrade, de Ecuador No Más Abuso Sexual Infantil, sobreviviente: ‘Romper el silencio brinda poder’



Al niño o sobreviviente de abuso sexual hablar de lo que le pasó le brinda poder. El silencio nos mantiene hundidos en incomprensión, en sentimientos de culpa y de vergüenza, que no nos pertenecen. Yo viví abuso sexual, desde los 4 hasta los 16 años. Ahora tengo 45. Junto a mi esposo, otro sobreviviente, impulsamos la campaña Ecuador Dice No Más Abuso Sexual Infantil. Por eso les pedimos a los padres creerles a sus hijos, es el primer paso. Le darán así la posibilidad de recuperarse. Sabíamos que esto iba a pasar, esta explosión de casos. Hemos vivido este estado de emergencia, desde hace cinco meses, pues abrimos los grupos de apoyo en Quito y Guayaquil, muchos nos piden auxilio. Pero ahora le preguntamos al Ministerio de Educación cuál es el equipo multidisciplinario que atenderá a las víctimas, que ya están denunciando. En noviembre tendremos un grupo para jóvenes y un rincón lúdico para niños.





Natasha Montero, Miembro de Junta de Protección Cantonal Quito: ‘Hay medidas para protegerlos’



En el Código de la Niñez y Adolescencia hay medidas de protección para niños y adolescentes que pasan por una situación de riesgo o de vulneración de derechos. Ahora que se están destapando los casos de abuso sexual, los padres deben conocerlas. La violación y el abuso sexual son delitos. Por lo que las autoridades del plantel tienen que denunciar los casos a la Fiscalía. Una vez dado ese paso, el familiar de la víctima puede acudir a las Juntas de Protección Cantonales, como las de Quito, y con esa boleta solicitar más ayuda. Por ejemplo, en caso de que el agresor sea un docente al que no se le ha reubicado. Aunque nuestra postura es que sea separado. No se vulnera el derecho al trabajo, pero si es sospechoso, la ley obliga a proteger el interés superior del niño. Los chicos pueden tener acompañamiento terapéutico, ingresar a programas de protección.



Catalina Araque, Coordinadora de DECE del Colegio Gutenberg Schule: ‘Capacitar a docentes y chicos’





Los protocolos vienen desde el Ministerio de Educación. La ruta a seguir, como sabemos, es atender inmediatamente al estudiante que es víctima de un caso de violencia sexual. Lógicamente se debe hacer la entrevista a los padres o representantes para que puedan seguir el proceso legal correspondiente. El Departamento de Consejería Estudiantil tiene que elaborar el informe y entregarlo al rector de la institución. El directivo debe denunciar en Fiscalía. El colegio está trabajando con los docentes para que conozcan las rutas y sepan cómo actuar. Las capacitaciones se desarrollan desde el inicio del año y cada semana nos reunimos para saber cómo se trabaja. Traemos expertos para talleres con estudiantes. A los padres les hablamos sobre esas rutas y protocolos cuando comienza el ciclo escolar. Dentro de la institución manejamos procesos de convivencia armónica, disciplina positiva y resolución de conflictos.



Marie France Merlyn Sacoto, Psicóloga que trata casos de abuso: ‘Cultivar relación con los hijos’



Suena banal, pero lo primero es establecer una relación de confianza con los hijos. Eso se teje en el día a día y no implica hablar solo de temas de sexualidad. Pasa también por el estilo de crianza, ser muy rígidos y creer en el castigo físico hace que los hijos les tengan miedo. Eso disminuye la posibilidad de que el niño le cuente lo que le pasa. También es importante que en casa se enseñe sobre las partes del cuerpo humano por sus nombres. Y se les hable sobre la cuestión de la intimidad, qué partes del cuerpo nadie les puede tocar. El mundo no es un lugar inocuo. Así que háblele claro, ningún profesor ni un tío, ningún adulto, puede ser amigo de un niño y pedirle jugar y hacer cosas que le hagan sentir incómodo. Tampoco se deben guardar secretos. Hay que darles voz, para que se expresen si algo no les gusta, no es que deben obedecer a los adultos.