Lionel Richie dejó sus huellas en Hollywood en ceremonia de homenaje

El cuatro veces ganador de los premios Grammy cimentó su legado en Hollywood el miércoles 7 de marzo del 2018, hundiendo los pies y las manos en el húmedo pavimento en la explanada del emblemático TCL Chinese Theatre.

El cantante de R&B, de 68 años de edad, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de una carrera de cerca de seis décadas.



“Esto supera los sueños de la infancia”, dijo Richie a la AFP durante la ceremonia en el Hollywood Boulevard, una tradición ancestral iniciada en la década de 1920.



“Cuando llegué por primera vez a esta ciudad, el Holiday Inn estaba allí, justo detrás de mí, y lo primero que hice fue salir de la habitación, bajar y colocar mis pies y mis manos en el suelo. Ahora mis pies y mis manos están impresos en esta cosa, es algo increíble”, señaló.



El animador de programas nocturnos de la televisión estadounidense Jimmy Kimmel, que acaba de oficiar de anfitrión de la entrega de los Oscar, presentó la ceremonia, mientras el veterano actor Samuel L. Jackson se hizo presente para apoyar a Richie.



Lionel Brockman Richie Jr. nació el 20 de junio de 1949 y se educó en el Tuskegee Institute de Alabama, un estado del sur donde su familia trabajó durante generaciones.



Desde adolescente se inclinó por la música, luego de abandonar la idea de convertirse en sacerdote, y en 1968 se presentó como aspirante a formar parte de la banda de música soul The Commodores, a la que se incorporó más tarde como vocalista y tocando el saxo.



Richie se convirtió luego en autor de algunas de las canciones más perdurables del grupo, como Still, Sail On, Easy y Three Times a Lady, que en 1979 ganó el American Music Award y el People's Choice Award.



Más tarde escribió Lady para Kenny Rogers y batió récords junto a Diana Ross con Endless Love, el sencillo más exitoso de la historia de la discográfica Motown, encabezando las ventas en Estados Unidos por nueve semanas.



Junto a Michael Jackson y Prince fue uno de los solistas masculinos de mayor popularidad de la década de 1980. Trece de los temas que interpretó figuraron en la lista de diez más vendidos, y cinco de ellos fueron número uno.



Particularmente exitoso fue All Night Long y ganó un Oscar con Say You, Say Me, escrita para la película White Nights.



Una de las canciones que le valió un Grammy, en 1985, fue We Are the World , escrita junto a Michael Jackson.

Richie logró la proeza de escribir al menos una canción número uno en ventas por año durante nueve años consecutivos, una hazaña sólo igualada por Irving Berlin. Pero su carrera llegó a su fin en 1987.



En la década de 1990 volvió a los escenarios, con resultados contrastantes.