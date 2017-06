Líder de Coldplay invitó a fan a tocar un tema con la banda ante miles de personas

Un fan de Coldplay cumplió su sueño al interpretar junto a la agrupación británica el tema Everglow. En un concierto en Múnich (Alemania) el joven seguidor de la banda llevaba consigo un cartel que decía: "Can I play 'Everglow' for you? (Puedo tocar Everglow para ti)".

Para Chris Martin, vocalista, el cartel no pasó desapercibido y lo invitó a subir al escenario para que tocara el piano. Toda la presentación quedó registrada por Coldplay en sus redes sociales, el pasado 6 de junio del 2017.

Evidentemente nervioso, el joven se despoja de una chompa y un suéter y sube a la tarina del Estadio Olímpico de Múnich. Allí lo recibe Martin y el muchacho empieza a interpretar Everglow en el piano mientras Martin canta.



El vocalista de Coldplay dedicó la interpretación del tema a las víctimas de los recientes atentados terroristas en Europa, informó diario El Tiempo de Colombia. "Creo que es importante que Alemania y Gran Bretaña trabajen juntos. Tratemos de mantener buenas relaciones entre europeos", refiriéndose al agitado clima que se vive en ese continente.



En la cuenta de Facebook, la agrupación calificó como ‘maravillosa’ la actuación del joven. El video cuenta con 26 millones de reproducciones hasta este 9 de junio, y ha sido compartido más de 218 000 veces. Actualmente, Coldplay se encuentra realizando su gira A head full of dreams en Europa.