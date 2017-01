Una leona marina da a luz a un cachorro en una playa del sureste de Uruguay

Una leona marina dio a luz a un cachorro en la playa Manantiales del departamento (provincia) de Maldonado, al sureste de Uruguay, y en estos momentos esperan ser trasladados a un lugar más propicio, informaron hoy (25 de enero de 2017) a EFE fuentes que colaboraron en el suceso.

"Están en buen estado, pero muy vulnerables, sobre todo el cachorro. Corría riesgo de que las personas lo manipularan y había riesgo para los humanos si la mamá reaccionaba", dijo a EFE Lourdes Casas, veterinaria de la zona y exintegrante de la ONG Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) que hace casi 4 años no funciona.



La veterinaria fue advertida del caso por los guardavidas de la playa cuando tuvo lugar el suceso, el pasado martes, y decidió asistir para socorrer a los leones marinos.



Los animales fueron puestos provisionalmente en una jaula que aportó la reserva del zoológico de Pan de Azúcar (Maldonado) y trasladados en un camión de la Intendencia del departamento a un lugar más apartado de la playa, y están bajo cuidados veterinarios.



El jefe del Departamento de Mamíferos Marinos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Alberto Ponce de León, explicó a EFE que la playa donde arribó la leona marina no es un lugar adecuado para permanecer debido a la cercanía que tienen con los seres humanos.



El área que se presenta más propicia para la permanencia de los animales es la Isla de Lobos, ubicada a ocho kilómetros de la costa de Punta del Este (Maldonado) pero, según cuenta Ponce de León, para ello se requiere de un operativo que no es viable de momento debido a las condiciones climáticas.



El representante de la Dinara explicó que la isla no cuenta con un muelle y que por lo tanto se debe llegar con una embarcación y luego trasbordar a los animales a una lancha inflable más pequeña para poder desembarcar en la isla.



"Ahora hay viento del sur, está muy complicado para navegar, es imposible hacer algún traslado de esa magnitud a Isla de Lobos porque no va a haber navegación segura ni trasbordo seguro a un gomón (lancha inflable) que es el único nexo para llegar a la isla", dijo Ponce de León.



"La mejor solución para ellos hubiera sido que quedaran en la playa porque es su hábitat natural y por algo la mamá decidió parir ahí, pero las personas no nos comportamos de la forma adecuada con las demás especies", explicó Casas.



"La voluntad y la idea de nosotros es proteger a la madre y a la cría, eso sería llevándolos a la isla. Cuando amaine el viento se va a intentar cruzar y liberar a los animales en un medio que para ellos va a ser mucho más amigable", concluyó el jefe del Departamento de Mamíferos Marinos de la Dinara.

La Socobioma, que rescataba y rehabilitaba animales, dejó de funcionar hace casi cuatro años por falta de recursos y autorización para mejorar la infraestructura del lugar y, actualmente, no hay ningún organismo que cumpla esas funciones, explicó Casas.