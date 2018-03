El legado del guitarrista Hittar Cuesta en el rock del Ecuador

Sus cuerdas marcaron la historia del rock nacional y guiaron a generaciones de músicos ávidos por aprender del maestro.Tras conocerse el temprano fallecimiento del guitarrista lojano Hittar Cuesta, hoy, 12 de marzo del 2018, varios artistas y gestores culturales retratan el legado del artista con sus testimonios

El 24 de febrero de 1971, Loja vio nacer a uno de los máximos guitarristas del país. El músico, cuyo nombre de pila fue Hitler Cuesta, transitó por géneros como el rock/pop, el rock instrumental e incluso el heavy metal. Formó parte de las bandas Soyus Blue, Cruks en Karnak, Zebra, Falc y Rain.



Su historia musical se inició cuando tenía apenas seis años, pues sus primeros recitales los dio en su escuela. En su adolescencia, sus gustos se nutrieron con bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, los solos envolventes de David Gilmour en Pink Floyd pero, sobre todo, le inspiró el guitarrista estadounidense Joe Satriani y la sonoridad Steve Vai.



Hittar fue un artista autodidacta que abrazó la música y también la enseñanza. En 1991 se inició como instructor de guitarra en la academia de música Amadeus, en el corazón de Cuenca.



Dos años después, varios escenarios de esa misma capital fueron testigos del surgimiento de su primera banda Soyus Blue, que se dedicó a la interpretación de melodías como Crazy train del legendario Ozzy Osbourne.





Para 1994, Cuesta se unió a la banda de rock/pop Cruks en Karnak junto a Sergio Sacoto, Andrés Sacoto y Esteban Rivadeneira, quien rememora sus mejores momentos con el guitarrista.



“Lo conocí en el 91 y nuestra conexión fue instantánea. Fue un monstruo tocando la guitarra, incluso en sus inicios. Pudimos compartir innumerables viajes como cuando fuimos de gira en Cuba y Argentina.



Nos presentamos en Rock al Parque, uno de los festivales más importantes en Latinoamérica, en Bogotá. Fueron tantos los encuentros en los que siempre disfrutamos de lo que más nos gustaba: la música”, cuenta Rivadeneira.



El guitarrista participó en tres álbumes de la banda. Uno de los grandes éxitos de la banda fue Como camina, que se desprendió de su primer álbum homónimo.

Video: YouTube, cuenta: Steve Rolling



Cuesta salió de la agrupación en 1999, después de haber grabado el álbum ‘La dimensión del cuy’.



Era el momento de levantar vuelo y producir su primer álbum como solista. El aura musical que envolvió al artista estuvo marcado por la combinación del rock instrumental y la inspiración que llegaba de sus sueños.



El guitarrista de característica melena larga, pantalones de cuero y botas puntiagudas presentó ‘El lenguaje de los espíritus’, en el 2000. Del disco destacan canciones como Danza de alma, Laberinto, Extraño visitante, Holocausto, Aves de acero y Encrucijado escalaron rápidamente en la escena del rock ecuatoriano. El álbum vendió más de 5 000 copias. Para Pablo Rodríguez, periodista y gestor cultural, Aves de acero y Extraño visitante “configuraron la escena del rock en el país”.

Video: YouTube, cuenta: Silviobibilak





En el 2004 coincidió nuevamente con Rivadeneira, además del cantante Toño Peña, para fundar el trío rock Zebra que lanzó exitosamente canciones como Ángel . A la par, el músico se dedicó a la enseñanza musical.

Video: YouTube, cuenta: Carlos Jara





“Fue un verdadero maestro. No te instruía, te hacía querer al instrumento. No se apegaba solo al rock, sino a los géneros que gustaban a sus alumnos. Y lo hacía con cariño. Se va a extrañar mucho a Hittar, fue un referente para todos los que hacemos rock y producimos arte”, sostiene el guitarrista y cantante Juan Pablo Rosales, quien fue su alumno.



En el 2013 presentó ‘Dream Machine’, su segundo álbum de estudio. El disco contó con la participación especial de Patrick Johansson, reconocido baterista del grupo Yngwie Malmsteen. Lo notable de la colaboración, es que fue Johansson quien contactó al guitarrista, pues le impresionó su habilidad para manejar el instrumento. Melodías como Prisoner of time y Dream Machine tuvieron mayor éxito.

Video: YouTube, cuenta: ECU RockMusica



Video: YouTube, cuenta: Hittar Cuesta





Fueron 13 años de distancia entre cada álbum. Eso se debe a que, en el lapso, Cuesta alistó un álbum que estaba a punto de lanzarse; sin embargo, decidió no hacerlo, porque sintió que no se apegaba fielmente a su estilo. Lo revela Pablo Rodríguez, periodista y gestor cultural.

“En el país existe una gran variedad de guitarristas pero Hittar Cuesta era un caso especial. La guitarra no solo era un instrumento, sino una extensión de él porque lo sentía de verdad. Si se quiere entender el ser musical que habitó en él como artista, es necesario remitirnos al disco Animals, de Pink Floyd, pues lo inspiró de sobremanera. Estamos ante la pérdida del mejor guitarrista del país, afirma Rodríguez.

Hittar Cuesta durante una presentación el pasado 24 de abril del 2017 en la Semana del Rock. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.



Guillermo Nuñez, vocalista de la banda Falc, también expresó “Sin duda, Hittar dejó una huella imborrable en su paso por Falc. Era una persona perfeccionista y entregado a la guitarra, me siento honrado por haber compartido escenario con él”, concluye el músico.



Wilson Hoyos, sobrino del artista, informó que el velatorio se lleva a cabo en la funeraria Jardines del Valle, en el Valle de los Chillos. Por otro lado, la misa se realizará mañana a las 14:00, en el monasterio de La Sagrada Familia, en la calle Río Coca.