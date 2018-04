La Tuna, una fusión de danzas afroecuatorianas y actuales

La tuna perpetúa su permanencia con las semillas que emergen de sus raíces. Lo mismo sucede con sus habitantes, que extienden un legado que retrata la lucha por mantener tradición afroecuatoriana del país.

De esa realidad surge La Tuna, una obra que fusiona danzas insignes como la bomba y la marimba con la danza contemporánea y música en vivo.



El Teatro México será el escenario para este encuentro artístico, que se desarrollará este sábado, a las 18:00.



Mercedes Balarezo, directora coreográfica de la obra y bailarina del Colectivo Zerta, cuenta que visionó el proyecto de una necesidad particular: como bailarina contemporánea, no había tenido la oportunidad de acercarse a un baile tradicional del país, afirma que lo mismo sucede con gran cantidad de colegas.



En diálogo con el músico Diego Zurita, líder de la agrupación Bombanía, se pulió la idea y decidieron invitar al grupo de danza Ochún, Moleko Danza y a la Escuela de Formación Cultural Afro Kumbaya, que aceptaron participar en la propuesta.



“Fue un proceso largo pero, sobre todo, enriquecedor porque no solo construimos un espectáculo profesional, sino, intercambiamos la experticia de cada grupo. Colectivo Zeta, por ejemplo, recibió talleres de bomba y marimba. A la par, Kumbaya aprendió la técnica de la danza contemporánea”, sostiene Balarezo.



Afianzados con nuevos lenguajes de movimiento, 22 bailarines presentarán seis piezas dancísticas, en una hora.



Entre las obras destaca La Romería de la fertilidad, una coreografía de bomba, que cuenta la historia de una pareja de esposos que acude a la Virgen de Las Lajas para pedir la concepción de un hijo varón. “Es un cuadro vivo de las creencias del valle del Chota y una gran celebración. Y la bomba es eso: vida para la vida”, afirma Luzmila Bolaños, autora de la pieza.

Los artistas estarán acompañados por la música de Bombanía. David Zurita, director musical de la obra, adelantó que ‘Desde que te vi’, canción inédita del grupo, cerrará la cita cultural, a las 19:00.