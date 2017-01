Una niña de 12 años transmitió en vivo su suicidio en un poblado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos. Días después, el video ha dado la vuelta al mundo ante la impotencia de la policía local.

Katelyn Nicole Davis, de Cedartown, en el norte de Georgia, publicó el 30 de diciembre un video de unos 40 minutos en el que coloca el teléfono en un punto fijo en un jardín, amarra una cuerda de un árbol y se despide de sus amigos y familia ante la cámara.



Maquillada y vestida con una blusa blanca y un jean, Katelyn dice, entre abundantes lágrimas: “Lamento no ser lo suficientemente bonita. Lo siento por todo. Lo siento mucho, en serio. Pero no puedo”. Luego se pone la cuerda en torno al cuello y se cuelga.



La cuenta de YouTube de Katelyn fue eliminada, pero con el paso de los días la circulación del video ha ido en aumento. Porciones de él son retomadas por youtubers que comentan el caso y el fragmento en el que se cuelga es publicado en páginas que exaltan el “gore”, un tipo de cine centrado en la violencia gráfica extrema.



El jefe de la policía del condado de Polk, Kenny Dodd, dijo al canal local Fox 5 que, aunque ha recibido un aluvión de mensajes de todas partes del mundo pidiendo que eliminen el video de la web, no puede detener su viralización.



“Queremos sacarlo (de la web) tanto como cualquiera de la familia y además porque puede ser dañino para otros niños”, dijo Dodd en una entrevista el miércoles. “Hemos contactado varios sitios, aunque por ley no están obligados a sacarlo. Pero es una cuestión de decencia básica, en mi opinión”.

El diario local Rome News Tribune reporta que la niña dijo en un video del 27 de diciembre que un miembro de su familia abusaba sexualmente de ella. Este video también fue eliminado. Contactada por AFP , la policía de Polk declinó proveer más detalles.