Karl Urban, de Thor: 'predador' Weinstein recibirá su merecido 

Karl Urban no se ha sentado y ya sabe por donde va la primera pregunta: Harvey Weinstein. Es la misma que la prensa le viene haciendo a todo Hollywood, sacudido por el escándalo del productor de de 65 años señalado de abusar y acosar sexualmente por décadas a numerosas mujeres, muchas de ellas jóvenes actrices vulnerables.

Algunos prefieren guardar silencio, pero Urban no lo piensa dos veces y comienza por decir que la conducta le parece “repulsiva”.



“Mi corazón está con todas esas mujeres que fueron víctimas de ese predador”, dijo el actor de 45 años en una entrevista con la AFP en Beverly Hills, donde promociona su próxima película 'Thor: Ragnarok ', que se estrena la última semana de octubre en América Latina y el 3 de noviembre en Estados Unidos.



“Es absolutamente impactante, devastador y repugnante, y espero que esto sirva de mensaje a otros predecesores de que ese tipo de comportamiento no será tolerado”. “Espero honestamente que tenga su merecido y lo hará”, finalizó.



Urban, un actor de televisión en Nueva Zelanda que tuvo su gran oportunidad en el cine en 2002 con la película de horror 'Barco fantasma' , ya puede hablar como todo un veterano de la industria.



Después de 2002 trabajó en los filmes de 'El señor de los anillos', encarnó el icónico personaje de historietas Judge Dredd, así como al médico Leonard 'Bones' McCoy en el remake de 'Star Trek', aclamado por la crítica.



Y ahora entra al taquillero mundo de Marvel, como el villano Skurge, en la tercera entrega de la cinta de Thor.



En 'Thor: Ragnarok', acompaña a un elenco conformado por grandes estrellas, como los ganadores del Oscar Anthony Hopkins y Cate Blanchett, los nominados Jeff Goldblum y Mark Ruffalo, además de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Idris Elba.



Las primeras reacciones a las proyecciones antes del estreno de esta cinta, con la que el también neozelandés Taiki Waititi debuta en Hollywood, fueron efusivas.



La crítica -que aplaudió sus otros filmes 'What We Do in the Shadows' y 'Hunt for the Wilderpeople'- destacó las numerosas bromas genuinamente chistosas en un género que no es reconocido por su sentido del humor.



“Me encantó el tono que tiene, no se lo toma tan en serio. En lo personal fue refrescante ver a Chris Hemsworth pudiendo abrir alas y mostrar su carisma y humor natural”, dijo Urban, que creció con Waititi en Wellington.



“Creo que esta es un nuevo tipo de dirección maravillosa, no solo nueva para él sino para la franquicia en general”, aseguró.



Explicó que es poco probable que haya una secuela de 'Dredd', cuya primera versión fue fracaso de taquilla, a su juicio por un error de mercadeo.



“Y se ha convertido en un clásico de culto, muy amado y apreciado”, indicó. Por lo que el personaje podría volver a la pantalla chica a través de una productora británica.



“He tenido varias reuniones con ellos” y “mi posición es que si escriben un personaje que tenga una función y un propósito, y tengo la posibilidad de contribuir en la historia, estaría muy interesado”, indicó.



No está tampoco prevista una cuarta entrega de 'Star Trek' por lo que su última actuación como 'Bones' sería la de 'Star Trek: sin límites' (2016) .



De cualquier forma, dijo el actor, sería difícil emocionalmente volver al set sin Anton Yelchin, el navegador Pavel Chekov en la franquicia, que murió en un accidente de tránsito antes del estreno de la última entrega de la saga.



“Si 'Star Trek: sin límites' es la última que hago, estoy feliz de cerrar ahí”, aseguró.