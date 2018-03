Kany García regresa a la autoría en solitario con Para siempre

La cantautora puertorriqueña Kany García quiere buscar espacio "sin tener que cantar música urbana o con poca ropa" con su próximo álbum, cuyo primer tema, la balada romántica Para siempre, ya está rodando con éxito en las plataformas.

Tras siete años "de mucho crecimiento" y ahora "con una madurez mayor", Kany García prepara un álbum escrito íntegramente por ella, algo que no hacía desde 2011, con su tercer álbum 'Kany García', grabado en esa ocasión en Colombia y con el que ganó un Grammy Latino.



Para siempre es la carta de presentación del que será el quinto álbum de estudio de García, de padre español y madre puertorriqueña.



Se trata de una balada que defiende la idea del amor eterno y que tres semanas después de su estreno ya suma más de tres millones de reproducciones en YouTube.



"Es una canción que tiene muchos años. Marca la idea del álbum, que nace de agarrar canciones, escritas todas por mi, que no tuvieron la posibilidad en otros discos y volver a entrar en el mundo de Kany", dijo la compositora boricua en una entrevista.



Para García, es "increíble" que la frase "para siempre" sea una frase "tan poco utilizada hoy". A su juicio, existe "demasiado miedo" de utilizar palabras que sugieran "perpetuar las relaciones".



"Me gusta hablar de los temas que quizás la gente no está hablando tanto de ellos. Y al final te das cuenta que la gente conecta espectacularmente" con ellos, en un momento de la música en que el tipo de letra que la gente está consumiendo "no tiene nada que ver con esto", subraya.



Por ello, García reivindica la música romántica y de cantautor, ya que "no puede ser que la única forma de tener espacio en el mundo de la música sea haciendo música urbana".



"Tiene que haber espacio para algo más. No puede ser únicamente moviendo el cuerpo que yo tenga espacio para cantar. Tenemos que seguir hablando de cómo la mujer debe seguir estando en ese lugar sin la necesidad de ponernos poca ropa para tener posibilidades", aseveró Kany García, ganadora de tres Premios Grammy Latinos.

Video: YouTube, cuenta: Kany García VEVO

Conocida por éxitos como Hoy ya me voy, Feliz y Duele menos, la artista criticó la poca visibilidad de la mujer en la música latina y puso como ejemplo los Premios Billboard del año pasado, donde "la única mujer que subió a cantar fue Jennifer López".



"Ayer en una emisora de radio veía un cartel donde había seis artistas. Shakira una y después cinco varones alrededor. En los premios igual, cuántas mujeres reciben un premio a diferencia de los hombres?", se preguntó García, que destacó artistas como la mexicana Natalia Lafourcade o las españolas Rozalén y Vanesa Martín.



Y aunque Para siempre es la carta de presentación de su quinto álbum, este tema "no lo define", ya que las diez canciones que incluirá el disco "hablarán de muchísimas otras cosas", en respuesta a su voluntad de "explorar".



La publicación del disco estaba prevista para el año pasado, pero el paso del huracán María por su Puerto Rico natal obligó a paralizar la producción de este primer sencillo.



"Había que existir una sensibilidad con lo que estaba pasando en el país. Y ahora nos queda demasiado por hacer. La reconstrucción que hubo con el huracán Katrina no se puede comparar con cómo está ahora nuestro país", dijo la artista boricua.



El videoclip del nuevo sencillo Para siempre fue grabado en España, país que la artista considera que "se va a volver importante" para su nuevo trabajo, así como Argentina, además de países como México, Colombia, Perú y Bolivia donde la cantautora goza de gran popularidad.