La Justicia británica frena el acceso de los heterosexuales a uniones civiles

El Tribunal de Apelaciones británico rechazó hoy (21 de febrero de 2017) el recurso de una pareja heterosexual de Londres que quería formalizar su relación en una unión civil, a la que en el Reino Unido solo tienen acceso los homosexuales, en lugar del matrimonio.

La corte reconoció que el Gobierno puede estar violando los derechos de Rebbeca Steinfeld, de 35 años, y Charles Keidan, de 40, al desautorizar las uniones civiles entre personas de sexo opuesto, pero aceptó su argumento de que necesita "más tiempo" para evaluar la situación y establecer si existe verdadera necesidad social.



Los jueces advirtieron al Ejecutivo de la primera ministra conservadora Theresa May que debe resolver "cuanto antes" la actual situación de diferenciación entre las parejas, puesto que es potencialmente discriminatoria.



Durante el juicio, los abogados del Ministerio de Educación, que se ocupa de la política de igualdad, arguyeron que el Gobierno está a la espera de ver qué impacto tiene sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo, autorizadas en 2004, la legalización en 2014 del matrimonio homosexual.



En función de ese impacto, decidirá si mantiene la figura legal de las uniones, si la amplía o si la elimina.



Steinfeld y Keidan, que llevan siete años juntos y tienen una hija de veinte meses, explicaron que no quieren casarse porque se oponen a la institución del matrimonio por razones ideológicas, y desean en cambio formalizar su relación en una unión civil legalmente regulada.



Ambos han adelantado que piensan recurrir la decisión de hoy ante el Tribunal Supremo, pues consideran que la corte de Apelaciones les ha dado la razón en puntos legales clave, según la agencia PA.



"El dictamen de hoy ha demostrado que el Gobierno debe actuar muy rápido para poner fin a esta situación injusta", declaró Steinfeld al término de la vista.



"Los tres jueces coincidieron en que estamos siendo tratados de forma diferente por nuestra orientación sexual y en que eso tiene un impacto en nuestra vida personal y familiar", afirmó.



Keidan dijo que "el Gobierno debe reconocer las ventajas de abrir las uniones civiles a las parejas mixtas", una medida -añadió- "justa, popular, buena para las familias y los niños y que hace falta desde hace tiempo".



En su dictamen, los jueces de la Corte de Apelaciones admitieron que la posición del Gobierno de no ampliar el acceso a las uniones civiles puede violar el artículo 14 de la Convención europea de Derechos Humanos, relativa a la discriminación, junto con el artículo 8, referente a la vida privada y familiar.



Las uniones civiles fueron introducidas para los homosexuales en partes del Reino Unido en 2004, y diez años después se legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Estas uniones pueden llevarse a cabo en privado -mientras que los matrimonios son actos públicos y pueden ser religiosos- y garantizan los derechos de herencia y familiares, de los que carecen las parejas que cohabitan sin casarse.