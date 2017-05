El juego de la 'ballena azul' llega a China, sin dejar víctimas por el momento

El juego virtual la 'ballena azul', que incita a los jugadores a suicidarse, ha llegado a las redes sociales de China, donde ya se han comenzado a tomar medidas para evitar que se produzcan víctimas, según publica este 9 de mayo del 2017 el portal de noticias China News Service.

El gigante tecnológico Tencent, propietario de algunas de las redes sociales más populares del país, ha encontrado al menos 12 grupos en su servicio de mensajería QQ relacionados con este juego y ha alertado de que el número estaba aumentando.



De momento, la compañía ha bloqueado estos grupos y las búsquedas relacionadas con la 'ballena azul' para evitar que se popularice, como ha ocurrido en otros países.



Tencent previene a los usuarios de que este tipo de juegos son "ilegales" en el país y les pide que denuncien cualquier caso ante las autoridades.



En QQ, la búsqueda de 'la ballena azul' o términos relacionados con el juego no dan resultados, si bien en Weibo, otra popular red social china similar al Twitter occidental, aún se pueden encontrar comentarios, según comprobó Efe.



La mayoría de ellos, no obstante, advierten del peligro al publicar capturas de conversaciones de personas que han jugado y se han autolesionado, uno de los desafíos de la 'ballena azul'.



En uno de estos diálogos, una persona asegura que el juego es "un apoyo espiritual" que ayuda a liberarse de "los dolores de la realidad", mientras otra le pide que no cumpla con el último desafío del juego: quitarse la vida.



También aparecen fotografías de las lesiones de alguno de esos jugadores, en las que se puede ver antebrazos con marcas de cortes en forma de ballena.



El juego, similar a uno de rol, consiste en la realización de 50 retos de distinto grado de peligrosidad en 50 días, entre ellos, hacerse cortes o pasar todo un día sin dormir viendo películas de terror, y la prueba final es el suicidio.