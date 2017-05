Juan Fernando Velasco fue premiado por su campaña en Univisión

Con mucho humor, el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco recibió a la prensa en su casa este lunes 8 de mayo de 2017, tras su retorno desde Nueva York, donde dio una gira de conciertos y, además, se adjudicó un premio Emmy capítulo Nueva York, que reconoce el trabajo de la televisión estadounidense por la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias (NATAS, por sus siglas en inglés).

A diferencia de los premios Emmy que reconocen cada septiembre a las mejores producciones televisivas alrededor del mundo, el capítulo Nueva York está dedicado al avance en las ciencias televisivas y a la promoción de las artes y la educación.



De una caja negra, Velasco sacó su premio, una estatuilla dorada con la silueta de una mujer. Este trofeo le fue entregado por el tema Yo nací aquí, con el que se hizo una campaña de apoyo para los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 y que fue presentada en Univisión.



“En realidad este es el reconocimiento a los 60 artistas que participaron en la producción del tema”, indicó el artista. El reconocimiento fue a Mejor Canción para una Campaña.



Sin embargo, el ecuatoriano no estuvo en la gala de reconocimiento. “Tuvimos unos shows, tenía la posibilidad de ir a la alfombra roja, pero no pudimos asistir”. Velasco indica que, cuando le informaron de su nominación el pasado febrero, no creía que podría llegar a ganar.



Al reverso de la estatuilla hay algunas indicaciones legales, que Velasco leyó en voz alta. Bromeó con la que indica: “Esta estatuilla pertenece a la Academia y no se puede vender”. Otra de las indicaciones es que, en caso de pérdida del trofeo, la Academia le otorgará otro.



Después de la gira que tuvo en Estados Unidos, Velasco formará parte del concierto sinfónico de Paulina Tamayo este jueves 11 de mayo y también compartirá escenario con Franco De Vita, en su concierto en Guayaquil.



“Para este año tenemos prevista una gira en Ecuador junto a dos artistas más. Es una iniciativa colectiva”, comentó el músico, aunque no reveló más detalles.