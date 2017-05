Juanes: 'El amor es fundamental, hoy más que nunca'

Dos años de trabajo están a punto de ver la luz con 'Mis planes son amarte', el séptimo disco de estudio de Juanes, un ambicioso álbum visual que contiene su primera canción en inglés y que encierra un mensaje de amor que considera "fundamental, hoy más que nunca".

"El mundo siempre ha estado muy caótico, pero siento que ahora la información que nos llega es muy violenta, con mensajes muy fuertes", dijo el artista colombiano en una entrevista con Efe.



"El amor es un mensaje fundamental y a mí me gusta usar la música para llevarlo a un nivel muy especial, por encima de diferencias y filosofías. El amor va directo a los sentimientos de las personas. Para mí el amor es fundamental, hoy más que nunca", manifestó el compositor de temas que ya enamoran a medio mundo como Fuego o Ángel.



'Mis planes son amarte', que saldrá a la venta el viernes 12 de mayo del 2017, incluye 12 canciones y una película completa que dan forma al primer álbum visual a gran escala de un artista latinoamericano, según sostiene la discográfica Universal Music.



El disco, fiel al sonido tradicional de Juanes, una fusión de ritmos de folk colombiano con el rock y el pop, fue producido por el propio Juanes con la colaboración de sus compatriotas Sky & Mosty y "Bull Nene" Cano.



"Siento una energía muy bonita y positiva al cerrar los ojos y escuchar el disco", sostuvo el de Carolina del Príncipe, de 44 años.

"Estoy orgulloso de haber hecho este proyecto que parecía imposible al principio por todo el proceso que requería. Nos pusimos este reto y lo logramos. Me siento pleno, artística y personalmente. Tengo un deseo inmenso de compartir este disco con toda la gente", declaró.



El ganador de 23 premios Grammy y Grammy Latino debuta en inglés con el tema Goodbye For Now', compuesto junto a Jason "Poo Bear" Boyd, uno de los principales colaboradores de Justin Bieber. Y también hay espacio para duetos musicales con Fonseca ('Alguna vez') y Kali Uchis ('El ratico').



"Son cosas que surgen de forman natural y gracias a la química real entre los artistas", valoró Juanes, que en la parte visual del disco se rodea de nombres como J Balvin, Jesse y Joy, Karol G y Piso 21, entre otros.



El cantautor es consciente de las altas expectativas que suscita cada paso nuevo en su carrera tras crear himnos como 'La camisa negra' o 'A Dios le pido', pero asegura que él mismo es su mayor crítico y quien más se exige a la hora de componer. "La presión personal es lo que más me agobia", concedió.



"Ese reto de hacer algo diferente a lo hecho antes y que, al mismo tiempo, tenga valor. La música es mi forma de vida y lo es desde que tengo razón de ser, así que le dedico todo el cariño y tiempo a los discos. Son como un parto muy hermoso y donde la intuición y el corazón juegan un papel importante", manifestó.



Hace 17 años que Juanes emprendió su carrera en solitario tras sus inicios en Ekhymosis. Desde entonces, discos como 'Mi sangre' o 'La vida... es un ratico' lo han catapultado a la cima de los artistas latinos de mayor éxito en el mundo.



"Sinceramente, no me doy cuenta de que haya pasado tanto tiempo porque vivo la vida intensamente y cada día con las mismas ganas", recalcó el artista, que debe gran parte de su inspiración musical a su mujer, Karen Martínez, y sus tres hijos.



"Mi familia sigue siendo el pilar y el centro de mi vida", señaló.

"A través de ellos he conocido el significado de lo que es el amor de verdad, el amor puro y auténtico. El camino que he recorrido con ellos, compartiendo momentos alegres y difíciles, no tiene precio. Es algo sagrado", indicó.



Puede que Juanes lo haya logrado prácticamente todo en el ámbito profesional, pero mantiene la ilusión por seguir mejorando e innovando.



"Sigo siendo un soñador. Este disco me da ganas de irme de gira, conectar con la gente y hacer algo distinto para romper el molde. Cada día es una oportunidad para construir cosas maravillosas",