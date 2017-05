Juanes y su mirada galáctica del amor

Javier es un arqueólogo que tiene un sueño recurrente: es un astronauta que aterriza en varios planetas en busca de una diosa indígena. De eso trata el nuevo álbum visual de Juanes, titulado ‘Mis planes son amarte’, el primero en Latinoamérica en presentar esta propuesta que fusiona música y video.

El disco, que salió a la venta el pasado viernes 12 de mayo del 2017, tiene 12 canciones e igual número de videos, que están conectados narrativamente en el álbum y que cuentan la historia de Javier.



El colombiano, ganador de 23 Premios Grammy en su carrera, dijo en una entrevista con este Diario que se encuentra en un muy buen momento y que, para la creación de ‘Mis planes son amarte’, se basó en experiencias personales. “La fuente de inspiración es la vida misma. Son las experiencias que como ser humano voy adquiriendo en el amor, en el desamor, con la experiencia de crecimiento personal y todo lo que me rodea”.



Inspirado en trabajos del cineasta Stanley Kubrick; en la mítica película ‘The Wall’, de Alan Parker y Pink Floyd, y en recientes trabajos de Beyoncé y Frank Ocean, Juanes decidió romper esquemas a nivel latinoamericano con los videos, a la vez que volvió a sus orígenes en la parte rítmica y musical, con mezclas de balada y pop. “Hay mucho espacio para crecer musicalmente.



Tengo muchas ganas de hacer muchos otros proyectos distintos que este, pero definitivamente ‘Mis planes son amarte’ es un momento muy bonito y muy pleno en mi carrera”, sostuvo.



Varios colegas del colombiano se sumaron a este álbum visual con sus actuaciones e interpretaciones, entre ellos Juan Pablo Ángel, Fonseca, J Balvin Alkilados, Piso 21, Karol G y la modelo puertorriqueña Joan Smalls, entre otros.



Entre las 12 canciones que conforman el álbum, hay dos colaboraciones: uno con Fonseca, en el tema Alguna vez, y otro con Kali Uchis, en la canción El Ratico. Además, Juanes grabó su primera canción en inglés, Goodbye For Now.



No solo la propuesta visual del álbum ha dado de qué hablar: Juanes enloqueció a sus fans con el lanzamiento de su disco, pues lo hizo de la forma más original que pudo, que fue subiéndose a un vagón del metro en Medellín, decorado con la misma temática del disco.



El músico fue acompañado por su familia y cada parada del metro mostraba una decoración diferente, pero relacionada con la historia de Javier.



En la película, Juanes es a veces el astronauta que viaja por la galaxia en busca de respuestas. Su personaje comparte con dos compañeros de trabajo una travesía entre Veracruz (México) y Medellín, y es donde interactúa con los artistas invitados. La cinta fue dirigida por el puertorriqueño Kacho López Mari.