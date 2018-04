José Luis 'El Puma' Rodríguez  dice que volvió a la vida con el trasplante

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma' afirma que el trasplante de pulmones al que se sometió en 2017 fue como "morir y volver a la vida" y alienta a otras personas que padezcan de fibrosis pulmonar idiopática a buscar esta solución.

"Mi consejo para otros que están pasando por algo similar es que el trasplante es la respuesta", dijo Rodríguez en un comunicado difundido hoy (11 de abril del 2018) por el Jackson Health System, del que forma parte la institución donde fue trasplantado el 16 de diciembre.



"Es como morir y volver a la vida, ha sido lo más difícil que he pasado, pero triunfé (en) este reto con paciencia, fe y esperanza", dice El Puma, quien con estas declaraciones ha roto el silencio que mantiene desde que empezó su recuperación postoperatoria.

​

Para el 20 de abril tiene prevista una rueda de prensa, donde se espera que responda a las preguntas de los periodistas sobre su salud y sus planes para el futuro.



El cantante de Pavo real y otros muchos éxitos, con 46 discos y 16 telenovelas en su haber, tuvo que desacelerar su carrera a mediados de la pasada década debido a su enfermedad pulmonar, que es incurable y le fue diagnosticada en el año 2000.



En el comunicado, Rodríguez, que cumplió 75 años en enero pasado, afirmó que le encantaría cantar de nuevo y ayudar a la gente, pero por ahora está enfocado en mejorar su salud.



Sus comentarios tienen que ver con que en abril se celebra en Estados Unidos el Mes Nacional de Done Vida.



El Puma quiere concienciar al público sobre la importancia de donar órganos, de acuerdo con el comunicado en el que se relata como fue el proceso que condujo al doble trasplante.



La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad pulmonar crónica que causa la cicatrización de los pulmones por causas desconocidas y a medida que la cicatrización empeora, los pacientes tienen dificultad de respirar.



"Recuerdo que mi última presentación en el escenario fue en Barranquilla, Colombia, y sentí que me iba a morir", recuerda Rodríguez. "Mi corazón latía tan rápido sin yo entender lo que me estaba pasando", agregó.



El doble trasplante de pulmón fue realizado en el Miami Transplant Institute (MTI), una alianza entre University of Miami Health System y el Jackson Health System.



Rodríguez fue inscrito en la lista de espera nacional de órganos el 25 de agosto de 2017.



Matthias Loebe, cirujano cardiotorácico que dirigió la operación de trasplante de El Puma, señala en el comunicado que "la remisión temprana a un programa de trasplante de pulmón es la única forma de prolongar la vida y explorar formas de mejorar la calidad de vida".



Para ser considerado un buen candidato para un trasplante, los pacientes deben tener apoyo social y motivación y deben llevar un estilo de vida saludable y activo.



Antes la edad era un factor importante para ser considerado apto para un trasplante, explicó Neeraj Sinha, director de trasplante de pulmón de MTI.



"No era común que las personas mayores de 70 años recibieran un trasplante de pulmón", "pero a medida que las técnicas quirúrgicas y la atención al largo plazo después de un trasplante han mejorado, más centros aceptan esta población de pacientes", dijo Sinha.



El MTI ha realizado más de 150 trasplantes de pulmón desde que se realizó el primer trasplante de este tipo en el 1996 en Jackson Memorial Hospital.

Según la organización United Network for Organ Sharing (UNOS), MTI ha realizado más de 11 000 trasplantes de todo tipo de órganos desde 1970.