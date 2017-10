Joaquín Sabina contó anécdotas en su paso por la capital

El buen humor caracteriza al español Joaquín Sabina, quien está en Quito dar un concierto el miércoles 18 de octubre de 2017, en el Coliseo General Rumiñahui.

Anécdotas, historias y opiniones políticas compartió el cantautor con la prensa, pues dirigió un conversatorio la mañana de este lunes 16 de octubre de 2017. Una de las anécdotas que contó fue que, tras su llegada a la capital, pasó por Guápulo, donde vio una pared escrita con versos suyos. “Es un honor ver que recuerdan mis versos, es un homenaje”.



Su presentación en Ecuador forma parte de la gira Lo niego todo, que promociona su más reciente material discográfico, que lleva el mismo nombre. Después de ocho años, Sabina finalmente vuelve a presentar temas propios con este disco, pues “en ocho años sí extrañé hacer composiciones propias”.



Al inicio del año, Sabina se vio obligado a suspender varios de sus conciertos, entre ellos el de Ecuador, que fue aplazado para octubre debido a una recaída en su salud. Padeció de una gastroenteritis aguda, por la cual debió someterse a varias cirugías.



“Ya estoy mucho mejor. El regreso a los escenarios siempre es grato. La gira ha sido exitosa y he llegado con ella a lugares en los que nunca antes estuve”. Uno de los escenarios que lucieron llenos completos fue el Royal Albert Hall de Londres, donde no se había presentado. “Había tocado en bares y en calles de Londres, pero no en ese escenario”.



Considerado como un referente de la trova y la música de autor, Sabina se dio un tiempo para opinar acerca de la situación política de su país. El cantautor dijo que la separación de Cataluña y España ocasiona una ruptura innecesaria. “Cataluña se hace daño a sí misma”.