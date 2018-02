Jennifer Lawrence habló sobre la filtración de sus fotos íntimas

Jennifer Lawrence se refirió por primera vez al efecto que la filtración de sus fotos desnudas tuvieron sobre su vida profesional y amorosa.

Luego de que en 2014 un hacker hiciera públicas varias imágenes que le había enviado a su ex novio Nicholas Hoult, la actriz dijo que el incidente "desafió" sus futuros rodajes en los que tenía que mostrarse desnuda ya que no quería ser vista sexualmente en pantalla.

"Hubo un largo período en el que no quería que me vieran sexualmente y no quería que nadie viera mi cuerpo. Hubo cosas que me hicieron sentir incómoda", admitió.



Aunque la ganadora de un premio Oscar lució radiante en el estreno de su última película, 'Red Sparrow', reconoció que se siente mucho más cómoda sentada en el sofá de su casa mirando televisión junto a su perro Pippi.



De hecho, afirmó que la mayor ventaja de ser soltera es que es libre de mirar lo que quiera sin ser juzgada. No obstante, advirtió que pese a dedicar más tiempo al activismo que a la actuación este año, no pasará mucho tiempo hasta que empiece a sentirse sola nuevamente.

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence llega a la 71ª edición anual de los Premios de la Academia Británica de Cine en el Royal Albert Hall en Londres, Gran Bretaña, el 18 de febrero de 2017. Foto: EFE

"Estoy en el modo soltera donde estoy como, 'Genial, puedo hacer lo que quiera y puedo estar sola y ver programas de televisión terribles'", dijo Lawrence.



"Y luego, por supuesto, dentro de unos meses estaré devastadoramente sola y me sentiré como si estuviera en una larga lista de espera. Pero aún no he llegado a ese punto", agregó.



Además de Hoult, a quién conoció durante el rodaje de "X-Men: primera generación", Lawrence también ha estado en pareja con Chris Martin, el cantante de Coldplay, y el director de cine Darren Aronofsky, con quién trabajó en el rodaje de "¡Madre!".

Desde que se separó de Aronofsky, la actriz ha continuado con su rutina tranquila, la cual incluye mucha televisión.



"La gente piensa que mi vida debe ser diferente, pero en realidad es bastante normal", dijo. "Siempre he sido una chica hogareña y mi vida social siempre ha sido muy aburrida".



"Me siento afuera de mi casa con mis amigos y bebo vino, y eso no ha cambiado. No me gusta salir", añadió.



"Keeping Up with the Kardashians", "Modern Family" y "Veep" son algunos de sus programas de televisión favoritos.



"Mi comedor no está en la cocina, así que lo convertí en una sala de TV porque no quería que la sala de TV fuera el punto más alejado de la cocina. Así que he tenido que reconstruir mi casa en torno a mi pereza", sinceró. "Cuando llego a casa, abro la puerta y saludo a Pippi. Yo digo: '¡Mamá está en casa! ¡Mamá está en casa!', y Pippi se emociona tanto que hacemos el meneo", dijo Lawrence al tiempo que se levantó y meneó su cadera.

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence posa para los medios a su llegada al estreno de "Red Sparrow", en Leicester Square, Londres, Reino Unido, el 19 de febrero del 2018. Foto: EFE

"Luego la llevo afuera, le doy de comer, enciendo la tele y probablemente me sirvo una copa de vino. Tengo una vecina que es la cocinera más increíble, así que he estado comiendo todas las comidas allí", agregó. "Sé cocinar pero no me gusta, a menos que quiera impresionar a un tipo, lo cual no sucederá pronto".



Aunque la estrella de 'Juegos del Hambre' ha vivido sola desde los 14 años, tiene una relación muy cercana con sus padres, Karen y Gary.



"Tengo 27 años y todavía necesito a mi madre", reconoció. "Ha sido tan comprensiva y yo no estaría aquí si no fuera por ella. Se ha sacrificado tanto para que yo pueda tener esta carrera. Aún quiero su opinión sobre casi todo, excepto sobre los chicos".



Con respecto a su padre, fue muy directa: "No puedo hablar con mi padre sobre chicos. Se mortificaría. Pensó que estaba tomando anticonceptivos para el acné".

Como muchas otras estrellas de Hollywood, Lawrence ha tenido sus problemas personales con el productor Harvey Weinstein. "Lo conocía desde que tenía 20 años y sólo había sido amable conmigo, excepto por los momentos en que no lo fue y luego le llamé idiota y seguimos adelante", dijo. "Era paternal y pensé que lo conocía, pero está acusado de violación…"



En los último días, la actriz reveló que se tomará un año sabático y no aceptará nuevos proyectos, con el objetivo de dedicarse a la organización Represent.Us.



Represent.Us es una organización sin fines de lucro que busca promover leyes anticorrupción para eliminar el soborno político, el dinero secreto y fortalecer las elecciones democráticas.