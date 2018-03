Jennifer Lawrence habla de sus escenas de desnudos en ‘Red Sparrow’

Hace unas semanas Jennifer Lawrence anunció que haría una pausa en su carrera como actriz. Decisión en la que tal vez tenga algo que ver la catarsis provocada por ‘Red Sparrow’. La película en la que se mete en el papel de Dominika Egorova, una famosa bailarina del Ballet Bolshoi de Rusia que ve frustrada su carrera tras un accidente en escena.

Fuera de los escenarios y con una madre enferma, en un Estado, con rezagos de un comunismo recalcitrante, que le retira toda ayuda y subvenciones la protagonista se verá obligada a enlistarse en la escuela Sparrow, donde será entrenada en técnicas de manipulación y seducción para aplicarlas en misiones de espionaje internacional.



En una entrevista desde los estudios de 20th Century Fox, la ganadora del Oscar revela detalles sobre su preparación y deja abierta la posibilidad de volver a interpretar el personaje en una secuela.



Movimientos de ballet, acentos rusos, escenas de pelea. ¿Cuánta preparación requirió el papel de Dominika en ‘Red Sparrow’?

Tuve que entrenar muchísimo. Hice tres horas de ballet diarias durante casi cuatro meses. Que, en realidad, tuvo que ver más con mover mi cuerpo de manera distinta, porque era obvio que no me iba a convertir en una gran bailarina. Tambióen trabajé mucho en el acento con Tim Monich, quien es un genio absoluto con el dialecto.



¿Cómo se preparó para esto mentalmente? Porque Dominika vive experiencias nada agradables.



El tormento y la humillación que estos jóvenes que se ven obligados a formar parte de este programa es desgarrador y abrumador, y para mí hacer esas escenas significó lo mismo. Me tomó cierta cantidad de fuerza mental y preparación colocarme en un lugar en el que me sentía lo suficientemente empoderada para hacerlo. Pero, en general, al final del programa, a pesar de que ha sido entrenada para utilizar su cuerpo, en realidad lo que usa para sobrevivir es su mente.



¿Cómo fue trabajar con alguien como Charlotte Rampling y Jeremy Irons?

Jeremy Irons y Charlotte Rampling son íconos. Es una experiencia sobrecogedora estar en el set con actores de ese calibre. Charlotte Rampling se presentó el primer día, y dominó el acento, mientras que yo estaba vuelta loca con el mío. Hacer escenas con Charlotte y Jeremy fue una experiencia inolvidable.



Hay una buena cantidad de escenas sexuales y violentas en la película. ¿Cómo se aseguró que estas escenas no fueran explotadoras?



Bueno, de eso trata la película, y del espionaje internacional. Y, por lo mismo, era muy importante para nosotros ir un paso más allá y va a haber muchas escenas en esta película con las que algunas personas se sentirán incómodas. Pero para nosotros fue importante contar la historia, colmar las expectativas e ir tan lejos como pudiéramos para conseguir la verdadera esencia de toda la historia.



A pesar de que Dominika es reclutada para usar su cuerpo, consigue el éxito usando su mente. ¿Es esa su principal fortaleza?



Esta es una mujer que desde niña ha sido una sobreviviente. Desde el momento en que nació su cuerpo le perteneció al estado, incluso cuando estaba bailando. Así que siempre ha usado el tacto mental para llegar al lugar donde se encuentra en el mundo. Y cuando sus circunstancias en la película cambian, para sobrevivir va a la Escuela Sparrow para que la entrenen en el arte de la manipulación y la estafa maestra. Pero a estas alturas ya es una sobreviviente muy inteligente. Ve la vida como una especie de juego de ajedrez y siempre va cuatro pasos más adelante que los demás.



¿Sería justo decir que el entrenamiento de bailarina la prepara en cierto modo para su entrenamiento como espía?



Sí, el entrenamiento de bailarina es lo que la hace una espía perfecta. Esa es la razón por la cual el entrenamiento, tan extenuante como fue para mí, no deja de ser muy importante para estudiar a fondo cómo estas bailarinas llevan sus cuerpos más allá del límite de lo placentero y no pueden detenerse. Eso es exactamente lo que le sucede a Dominika cuando comienza a convertirse en una espía competente. No existe el ‘me siento incómoda, tengo que parar ahora’, como tampoco se da en el baile.



¿Qué tan complejas resultan las relaciones de los personajes?

Todo el libro que Jason Matthews escribió está lleno de personajes que son complejos. Todos en esta película y todo personaje, ruso o estadounidense, está ahí por una cantidad innumerable de razones: por su país, por lealtad, por ambición.



¿Qué hace que la relación entre Dominika y Nate (Joel Edgerton) sea difícil de entender?



La relación entre Dominika y Nate está incentivada por la pasión y la química, pero también por el desengaño. Ambos son expertos en manipularse el uno al otro, y ambos son cautos para no ser decepcionados, así que es prácticamente imposible saber qué están pensando en realidad.



¿Qué es lo que pasa entre Dominika y su tío Vanya (Matthias Schoenaerts)?

La madre de Dominika, desde que ésta era una niña, ha intentado protegerla de su tío Vanya, quien siempre ha sentido una atracción inapropiada hacia ella. Y él se volvió parte del SVR (Inteligencia rusa) y después se volvió una persona de poca confianza y peligrosa.



Así que hay una dinámica muy alarmante entre ellos dos. Porque, al final del día, es su familia y Dominika no tiene un padre. Perdió a su padre, razón por la cual existe esa necesidad de tener una relación. Pero su necesidad por siempre estar adelante se sobrepone a eso.



¿Cree que ‘Red Sparrow’ es una película por fuera del canon del cine de espías?



Es un drama psicológico de espías. Es emocionante, siniestro y único. También fue escrito por alguien que trabajó de manera extensa con la CIA, y, en específico, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Por lo que expone muchos de los factores tras bambalinas que se dan en el espionaje, que yo, en lo particular, nunca llegué a conocer. Dicho lo anterior, no deja de ser una historia ficticia, con personajes ficticios, pero tener toda una historia escrita por alguien que trabajó para la CIA te brinda una perspectiva única.



Rusia es parte de la coyuntura política, sobre todo para Estados Unidos. ¿Esa situación formó parte de las conversaciones cuando se estaba realizando la película?



Las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos han servido de inspiración para escritores y realizadores durante décadas. La intriga y el glamur las hacen fascinantes, razón por la cual se han generado tantas historias y filmes.



Esta película está basada en un libro de un agente de la CIA, cuyas experiencias de la vida real le dan a la historia autenticidad. Me encantó haber interpretado el papel de Dominika porque es muy compleja y, a final de cuentas, se empodera a pesar de la manipulación de ambas partes.



¿Te interesaría volver a interpretar el papel de Dominika?

Me encantaría. Ella me parece fascinante y siempre he dicho que crecer con un personaje a lo largo de los años es una de las cosas más interesantes que como actor puedes hacer, y siento que todavía no he cerrado mi ciclo con Dominika. Hay todavía mucho más que explorar. Así que me fascinaría volver a interpretar a Dominika.



Video: YouTube, cuenta: 20th Century Fox LA