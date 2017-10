Jeff Bridges, en la línea de fuego dentro y fuera de la pantalla

Jeff Bridges conoce la furia de un incendio. No solo por su papel en 'Only the Brave', su más reciente filme sobre un equipo de bomberos forestales, sino porque ya perdió su casa arrasada por las llamas.

La película, que en español sería 'Solo los valientes', cuenta la historia de una cuadrilla enviada a combatir el feroz incendio que en 2013 amenazaba a la población de Yarnell, en Arizona. Se estrena este viernes 20 de octubre de 2017, justo cuando California es azotada por los peores incendios de la historia, con saldo de 42 muertos, miles de evacuados y una destrucción generalizada, con barrios enteros hechos cenizas en la turística región del vino, al norte de San Francisco.



El ganador del Oscar, hoy con 67 años, recordó en una entrevista con la AFP cómo vivió de primera mano la furia del fuego a inicios de los años 90. “Perdí mi casa en un incendio en Malibú, se quemó. Estaba haciendo una película llamada 'Lluvia de fuego' y escuché las noticias y... se llevó mi casa”.



“Y mi esposa Sue había evacuado nuestra casa en Santa Bárbara tres veces mientras yo he estado fuera haciendo películas, ella sola. Es muy fuerte, agarrar y sacar todo, vivíamos justo al lado de este bosque”, añadió.



Bridges también perdió 160 hectáreas de su rancho en Montana en un incendio hace unos cinco años e incluso ya tuvo que ayudar a amigos a combatir fuegos en sus propiedades con palas en otro desastre similar una década antes.



“Con este cambio climático, las cosas están cada vez más secas, vamos a tener más incendios creo y le agradezco a Dios por la pasión con los que esos muchachos los combaten”, señaló.



“Unos maestros”



'Only the Brave' está basada en la vida real. De la cuadrilla de 20 bomberos de élite enviados a combatir el mayor incendio de la historia de Estados Unidos, solo uno sobrevivió. Se considera la mayor pérdida de efectivos luego de los que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.



“Mostramos quienes son estos muchachos que ponen en riesgo su vida de esta forma”, explicó el actor, que interpreta al jefe de bomberos y trabajó con Josh Brolin, Jennifer Connelly y Miles Teller.



Bridges es una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, parte de una dinastía que incluye a sus padres Dorothy y Lloyd así como su hermano Beau. Tiene siete nominaciones al Oscar y una estatuilla por 'Loco corazón' (2009), en el que demostró sus habilidades como músico al interpretar a un cantante de música country alcohólico que intenta volver a sus días de gloria.



En su larga carrera ha hecho de todo. Desde sobreviviente de un accidente aéreo en 'Sin miedo a la vida' al icónico 'The Dude' en la película de culto 'El gran Lebowski' de los hermanos Joel y Ethan Coen (1998).



A Bridges se le pregunta una y otra vez si estaría interesado en hacer una secuela; su respuesta por lo general es una sonrisa indulgente y un gesto de entusiasmo. Los Coen ya han dicho que no harán una segunda cinta, aunque en agosto se anunció que dieron su bendición a un spin-off enfocado en el jugador de boliche Jesús Quintana, interpretado por John Turturro.



Pero ni los Coen ni Bridges están involucrados en la producción. “Si los hermanos me llaman, yo voy”, aseguró. “Estoy tan orgulloso de esa película, de haber sido parte de ella. Esos tipos, los hermanos Coen, son unos maestros, lo hacen ver todo tan sencillo”.