J Balvin y Nicky Jam aseguran que habrá más fusiones entre reguetón y pop

El cantante colombiano J Balvin aseguró este miércoles 26 de abril de 2017 en su intervención en la Conferencia Billboard de la Música Latina en Miami (EE.UU.) que después de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, habrá muchas más producciones de fusión entre reguetón y pop anglosajón.

No obstante, durante su "mano a mano" con el estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam, a quien calificó como su "hermano", J Balvin puntualizó que lo que no necesita la música latina es que haya "un Despacito 2 y un Despacito 3", sino canciones diferentes que surjan de forma "orgánica" para que continúe el buen momento de la música en español.



Para Nicky Jam, "el cielo es el límite" para la música latina que está en total y pleno crecimiento gracias, en parte, a sus temas como El amante y Hasta el amanecer o a los de J Balvin como Safari o Hey Ma, entre otros.



Los dos artistas urbanos compartieron más de una hora en un ambiente distendido y ante una sala abarrotada para ver y escuchar a dos de los máximos representantes del momento de la música latina, que incluso durante su conversación sobre Despacito, ahora número 9 en el Hot 100 de Billboard, lograron imitar el acento del canadiense de Justin Bieber.



Pero, más allá de sus continuas bromas, ambos discutieron sobre las críticas de machismo vertidas hacia el reguetón y concluyeron que esos tiempos ya quedaron atrás. Nicky Jam reconoció que se sintió impotente en el momento en que sus hijas empezaron a escuchar un género en el que las canciones eran machistas de tono sexual elevado, por eso decidió dar un paso adelante como en su más reciente éxito, la romántica El amante.



En tono totalmente opuesto a los dos cantantes, el rapero puertorriqueño Residente, antiguo cantante de Calle 13, criticó en su intervención a sus colegas que hacen música únicamente con el objetivo de vender y los comparó con productores de "comida chatarra".



Durante su charla, René Pérez Joglar, verdadero nombre del músico, no titubeó a la hora de criticar el momento de escasez creativa que vive la música actual: "Si solo haces música para vender no eres artista. Eres comerciante".



Residente afirmó ante una audiencia de talentos emergentes, ejecutivos de la industria discográfica, periodistas, publicistas y representantes que es incapaz de "distinguir" quién es quién al escuchar las "cinco canciones más populares en la radio".



"Son idénticas, cuatro acordes fuertes, y es una falta de respeto a lo que están haciendo música de verdad. Es algo que le hace daño a la música", destacó. De su parte, el cantante español Miguel Bosé, que repasa este 2017 sus 40 años de carrera, aseguró hoy que todavía le queda mucho por "alcanzar" en la música, por lo que "va a haber Bosé para mucho tiempo y Miguel para más".



Explicó que dentro de él conviven dos personalidades desde hace mucho tiempo, "Miguel y Bosé", una dicotomía que viene de lejos y que el intérprete suele usar para describir la diferencia entre el artista y la persona que es dentro de casa, con su familia y activista por distintas causas sociales.



"Utilizo a Bosé para mediatizar el mensaje que manda Miguel", apuntó el artista quien bromeó con que, en sus inicios, alguna de sus letras eran "terribles", como era el caso de su primer éxito Linda en 1977.



"Estoy pidiendo a una mujer que mientras le voy a quitar la virginidad voy a pensar en otra", dijo el artista, que bromeó con el momento en el que sus jóvenes seguidoras de la época le miraban "extasiadas", sin entender bien la letra.



Cuatro décadas más tarde, tanto la música como las letras son bien distintas y Miguel Bosé ya está en otras alturas de la industria musical mundial. Bosé insistió en que la paternidad ha desatado una "creatividad huracanada" en él y a sus 61 años tiene un panorama "insospechable e infinito" por delante, tanto en el plano musical como el activismo.



El cantante de éxitos como Morena mía o Amante bandido, ahora inmerso en una gira americana que inició en México y le lleva por ocho países, desde Argentina a Estados Unidos, publicó el año pasado su MTV Unplugged, un proyecto para el que tuvo que adaptar su repertorio basado en la música por ordenador al "corazón" del acústico.



Para él, esa experiencia fue "interesantísima", aunque tuvo que fabricar "nuevas estructuras" e incluso modificar la letra de algunas canciones.



En otro aspecto, el panel sobre trap latino, que por primera vez la conferencia le ofrece un espacio completo, fue diferente tanto en audiencia como en representantes del género como el puertorriqueño Farruko.



El artista boricua, en respuesta a lo que anteriormente declaró Residente, defendió este nuevo estilo adaptado del trap estadounidense, surgido en Atlanta (Georgia), y lo calificó como "el respiro que necesitaba la música latina" en un mercado "saturado de reguetón".



Farruko apuntó que "peores cosas se ven en las series y -aseguró que- en la música en inglés pasa lo mismo", por eso reivindicó el derecho de los artistas de no estar "felices todo el tiempo" en sus letras.



La Conferencia Billboard de la Música Latina culminó hoy para dar paso mañana a los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán por la noche en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en Coral Gables.