J.Balvin y Anitta desdibujan con Machika fronteras del idioma 

El colombiano J. Balvin y la brasileña Anitta decidieron hacer música juntos, comenzando con su éxito Machika, por la necesidad de erradicar la barrera lingüística entre Brasil y el resto de Latinoamérica que según ellos perjudica a los artistas.

Así lo manifestó la estrella brasileña de 24 años durante una entrevista en Miami, adonde viajó esta semana para participar en el 30 aniversario de los Premios Lo Nuestro.



"En mi vida siempre he querido hacer algo diferente, conquistar desafíos, cosas nuevas", explicó Anitta, quien con J.Balvin ha logrado expandir la puerta que abrió "Despacito" en el gigante suramericano.



"En Brasil hay esta barrera del idioma portugués. Es difícil escuchar portugués en otros lugares, así como también es difícil que se escuche español en Brasil"", agregó la cantante.

Como prueba de que lo está consiguiendo, la llamada "reina del pop brasileño" mencionó sus éxitos internacionales "Vai Malandra" y "Sua Cara".



Anitta para mayor suerte encontró un gemelo artístico y aliado en J.Balvin, quien comparte su meta de romper con todas las barreras a la hora de hacer música.



Sus primeras colaboraciones, el remix de Ginza y Downtown, fueron una especie de presentación en ambos mercados, pero los dos tenían claro que querían que el próximo éxito pudiera viajar por el planeta y así lo ha logrado con creces el tema Machika.

"Ahora se está escuchando español en Brasil otra vez", aseguró Anitta.



"Es algo que solo ha ocurrido esporádicamente, con éxitos de Shakira, Ricky Martin y Alejandro Sanz, a principios de esta década", puntualizó.

El proyecto que consideraron ideal les llegó del joven artista caribeño Jeon, quien había conocido a J.Balvin en un gimnasio, según se pudo conocer en la entrevista.



"Yo fui como el director", explicó el artista colombiano al narrar cómo se desarrolló la colaboración de Machika.



"Él (Jeon) trajo la canción, yo fui el director de la orquesta y dije: cambiémosla al español y llamemos a la reina (...) de Brasil, primera dama Cleopatra de Brasil, y unimos fuerzas con la súper mujer, mujer maravilla", sostuvo el exitoso creador de música urbana.



Las caras de Anitta ante la ristra de halagos confirma la versión de que se tratan como hermanos.

Video tomado de la cuenta YouTube jbalvin





"Ahora voy a volver a Brasil?", preguntó, aunque minutos antes la joven había soltado lágrimas al recibir la placa de platino de ventas para Machika, en menos de un mes de lanzada la canción.



El tema se acerca a los 30 millones de streams en Spotify y se mantiene en las listas top 20 en Brasil, España y el resto de América Latina.



El videoclip, que recrea una sociedad post apocalíptica y que fue grabado en la hidroeléctrica colombiana de Pescadero-Ituango, superó hoy los 77 millones de visitas.



"Está creciendo de una forma muy interesante", indicó J.Balvin, quien no duda que logre mantenerse en la cartelera de Hot Latin Songs de Billboard las 33 semanas que lleva "Mi Gente" (en colaboración con Willy William y Beyonce) en los primeros lugares.

Tampoco descarta que sea uno de los dos o tres temas que arrasen internacionalmente en los próximos meses.



"La vibra de Machika es dejar fluir, moverse y bailar", indicó por su parte Jeon, de 19 años y originario de Aruba, quien se declara tan agradecido por el fenómeno que reconoce que aún no cree lo que le está sucediendo.



"El mundo necesita bailar. (...) Necesita más tolerancia, que no haya más razas ni divisiones socioeconómicas, ni ling ísticas, ni idiomáticas. Es un mundo de seres humanos, no de brasileños o colombianos. El mundo es de seres humanos", remarcó Balvin.



"Por eso yo hago música para el planeta y no solo para el latino, porque estaría prácticamente aceptando que soy muy pequeño para el planeta y el planeta es tan grande".



El ritmo por momentos tribal de Machika y el propio nombre en papiamento, el dialecto de las antillas holandesas del Caribe, que se traduce como algo entre "aplastar" y "romper", fue lo que conquistó a los artistas.



J.Balvin y Anitta aseguraron que, a partir del éxito de Machika, están buscando que 2018 sea otro gran año para la música urbana a escala mundial.