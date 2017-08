Jane Fonda y Robert Redford volverán a compartir pantalla por cuarta vez en sus carreras en 'Our Souls at Night', película producida por Netflix y que participará en el próximo Festival de Cine de Venecia.

Cincuenta años después del film de 1967 'Barefoot in the Park', de Gene Saks, en el que compartieron cartel por segunda vez, los veteranos actores interpretarán a dos vecinos viudos que se enamoran.



Netflix difundió este miércoles 9 de agosto de 2017 el primer teaser de la película, de un minuto, en el que se ve a Fonda, de 79 años, y Redford, de 80, aproximándose cariñosamente mientras viajan en camioneta por una carretera de Colorado.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

El film, dirigido por el indio Ritesh Batra ('The Lunchbox'), se estrenará en septiembre después de su presentación en Venecia, donde Redford y Fonda serán distinguidos con el León de Oro por su trayectoria.



La primera película de Fonda y Redford juntos fue 'The Chase', en 1966. Luego de 'Barefoot in the Park' volvieron a trabajar juntos en 'The Electric Horseman' (1979).