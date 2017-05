Jaime Nebot y José Francisco Cevallos presidieron ceremonia de matrimonio colectivo en el estadio Monumental

Jaime Nebot y José Francisco Cevallos hicieron su primera aparición pública juntos la tarde de este 30 de mayo del 2017 en Guayaquil.

El Alcalde del Puerto Principal y el Gobernador de Guayas presidieron un matrimonio colectivo en la cancha del estadio Monumental Banco Pichincha del club guayaquileño Barcelona SC.



En la jornada legalizaron su unión 30 parejas del Puerto Principal. En un costado de la cancha se colocaron varias carpas y mesas para las parejas. En la mesa principal se ubicaron juntos Nebot y Cevallos. Éste último es también presidente del equipo canario desde octubre del 2015.



Al término del casamiento, ambos resaltaron a los medios de comunicación las buenas relaciones. Nebot afirmó que es normal conversar, más allá de las posiciones ideológicas de las figuras políticas.



“En el caso de José Francisco y yo tenemos una amistad vieja, una vinculación a través del club e independientemente de lo que piense políticamente, ambos tenemos un deber coincidente que es servir a la comunidad”, dijo Nebot.

Cevallos, de su parte, señaló que sostiene con el Alcalde porteño una “muy buena relación” y que existe respeto. “Él es el presidente vitalicio de nuestra institución y que más que recibirlo en su casa”.



El dirigente deportivo y máxima autoridad del Ejecutivo en Guayas agregó que “siempre está previsto conversar” con Nebot sobre temas en beneficio de la provincia y la ciudad.



Nebot también fue consultado sobre la posibilidad de que el presidente Lenín Moreno esté presente en la sesión solemne municipal del próximo 25 de Julio por la Fundación de la ciudad, ya que el expresindente Rafael Correa no asistía a esas ceremonias. Respondió que siempre ha trabajado con todos los presidentes de la República “salvo con quien no quiso trabajar” con él.



“Si Lenín Moreno, que es mi amigo y que tiene su ideología que yo respeto aunque no comparto, quiere sumarse a un trabajo por Guayaquil (…) siempre las puertas de Guayaquil estarán abiertas y la actitud de su alcalde será la actitud correcta”, puntualizó.