El jaguar, en peligro crítico de extinción con solo 64 000 ejemplares

Un estudio reveló que el jaguar (Panthera onca) se encuentra en mayor peligro de extinción del que se conocía al determinar que solo quedan 64 000 ejemplares de este gran felino que vive en el continente americano, indicó hoy (6 de febrero de 2017) la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación determinó que restan "alrededor de 64 000 animales y que existen 34 subpoblaciones de la especie -desde el norte de México hasta Argentina-, de las cuales 33 están en peligro o peligro crítico de extinción", detalló un boletín de la UNAM.



El estudio fue realizado por el Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, que calculó que del total de especímenes, un 90 % (57 000) se ubican en una sola subpoblación: la de la Amazonía, que abarca regiones de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia.



"Se trata de la única que, por su tamaño, no está considerada en riesgo. Las restantes subpoblaciones contienen solo 10 % de los ejemplares, es decir, alrededor de 7 000 jaguares. En México, según esta estimación, hay menos de 4.000", alertó el escrito.



En México se ha perdido más del 40 % de la distribución de la Panthera onca en el territorio nacional, limitándose a las áreas más aisladas y de difícil acceso en las costas del Pacífico y del Golfo de México, las sierras madre Occidental y Oriental, y el sur-sureste.



Las poblaciones mejor conservadas se encuentran en la península de Yucatán, Oaxaca y Chiapas, con alrededor de 1 800 ejemplares. En Sonora y Sinaloa podría haber alrededor de 400; en la costa media del Pacífico, en Nayarit, Jalisco y Colima, aproximadamente 300, y de Michoacán a Chiapas, 650, agregó el escrito.



Los resultados del trabajo fueron publicados en el número más reciente de la revista Oryx The International Journal of Conservation.

"Mediante la detección de subpoblaciones pequeñas, aisladas, con protección deficiente o densidades de poblaciones humanas muy altas, y al precisar la vulnerabilidad de cada una de ellas, será posible determinar las prioridades de conservación para esta icónica especie", señaló la UNAM.