El islam prohíbe el maltrato a mujeres, según experta marroquí

El maltrato a mujeres en sus diferentes formas está prohibido por el Corán y por toda la tradición islámica, según afirmó hoy (16 de diciembre de 2016) en Rabat la experta en el texto coránico Farida Zomorrod, al presentar las conclusiones de un estudio sobre el fenómeno.

Zomorrod, en un acto en el que presentó su estudio, dijo que su trabajo tiene como fin demostrar los conceptos que rechazan la violencia contra la mujer tanto en el texto coránico como en la tradición del profeta Mahoma, para tratar así de "corregir" la idea de que el islam justifica el maltrato.



"Hay que entender los conceptos (del islam) en su totalidad sin sacarlos de su contexto, tanto interno como externo", indicó Zomorrod, profesora universitaria en la Universidad Al Qarauin de Fez y miembro de la oficial Rabita Mohamadia de Ulemas (especie de centro de pensamiento oficial sobre asuntos religiosos).



La experta marroquí invitó así a no entender algunos versículos del Corán como permiso para someter o maltratar a la mujer sino que habrá que cotejarlos con la totalidad del texto y con los dichos del profeta, considerados en la tradición musulmana como normas que vienen a explicar los fundamentos del texto sagrado.



La experta se refería concretamente al versículo 34 de la azora 4 del Corán que dice: "Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas"; este versículo ha sido tradicionalmente interpretado como un permiso para golpear a las esposas.



Zomorrod subrayó que son abundantes los versículos del texto coránico que insisten en la prohibición de la violencia psicológica, un fenómeno que según la experta constituye la forma de violencia más grave por la gran dificultad de percibirla o denunciarla con pruebas.



La experta añadió que la tradición islámica prohibió también la violencia física con versículos coránicos que llaman al respeto mutuo entre los hombres y mujeres o instrucciones directas del profeta "No golpeéis a vuestras mujeres"; además de otras formas de violencia sexual.

"El maltrato de la mujer o el hecho de estereotipar algunos papeles sociales de la mujer no se justifica por la religión, sino por la concepción social de las personas", concluyó la profesora.