Pareja envía invitación de su boda a dirección incorrecta y es devuelta con una respuesta creativa

Cassandra Warren estaba apurada y se sentía un poco abrumada entre su trabajo y la planificación de su próxima boda para 200 personas.

Mientras preparaba las invitaciones para sus nupcias, previstas para junio, envió una de ellas a uno de sus tíos en su casa de Eugene (Oregon), a unos 20 minutos de donde ella vive.



Hace unos días, la invitación fue devuelta. Había escrito erróneamente la dirección.



Una nota escrita a mano estaba garabateada en el sobre de devolución: "Desearía conocerte, esto va a ser una maravilla. Felicidades, ven a cenar conmigo. He estado casado durante 40 años, pero todo se pone mejor con la edad".



Un billete de USD 20 estaba metido dentro.



Warren está en un encrucijada profesional y había tenido un día difícil. En el momento en que su prometido abrió el sobre, ella estaba expresándole sus frustraciones y estaba en una 'especie de crisis'.



Luego, ella leyó la nota.



"Fue un momento perfecto", dijo Warren, de 25 años, que trabajaba como niñera. "Estaba realmente agradecida por eso", apostilló.



Luego miró más de cerca y vio que la persona, a quien Warren no conoce, había garabateado "larga vida y prosperidad" en el sobre, un guiño a Star Trek.



"Somos una especie de Trekkies", bromeó Warren.



Ella y su prometido, Jesse Jones, de 23 años, no tienen idea de quién es el autor de la nota misteriosa. Pero supusieron que la referencia de Star Trek se debía a que la persona notó la inspiración fandom de la invitación, que tenía un sable de luz al estilo Star Wars y una varita de Harry Potter.

"Asumió que entenderíamos el mensaje. Fue lo que hicimos", aclaró.



Warren y Jones, que trabaja como capacitador de familias con autismo, salieron a cenar la noche siguiente con un amigo que iba a pasar un tiempo al extranjero con el ejército. Fueron a un restaurante y pusieron los USD 20 en la cuenta.



Luego Warren se detuvo en una tienda y compró una tarjeta de agradecimiento. Escribió nuevamente a la dirección incorrecta de su tío (esta vez a propósito). Sobre ella, escribió 'Kind Stranger'.



Dentro garabateó: "Gracias por la nota y por tomarse el tiempo para enviarla. No muchas personas lo habrían hecho. Fue una gran bendición después del día que tuve. Estoy agradecida de que gente como tú siga estando en el mundo".



Con esa frase, dejó caer la carta en el buzón.