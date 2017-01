Abren una investigación contra Miss Bélgica 2017 por racismo

El Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades en Bélgica, Unia, abrió una investigación por racismo contra la nueva Miss Bélgica, Romanie Schotte, por un comentario publicado en su perfil social de Instagram.

El centro acusa a Schotte, elegida Miss Bélgica el pasado sábado 14 de enero, por publicar un emoticon de un excremento para referirse a una persona de afrodescendiente, a raíz de un comentario de uno de sus contactos.



Tras publicar una fotografía en la que, en segundo plano, aparecía una persona afro, uno de sus contactos publicó "ese negro" en tono peyorativo, a lo que Miss Bélgica respondió "lo sé", acompañado del emoticon.



"Hemos abierto un expediente para estudiar este ciberodio, deploramos el racismo ordinario que es una realidad cotidiana y lo lamentamos, sobre todo, por la persona señalada", declaró el portavoz de Unia al diario Le Soir.



La modelo eliminó rápidamente la fotografía de su perfil de Instragam y se defendió en un comunicado en el que afirmó que no es racista y que está "abierta a todas las culturas".

"En Flandes, este emoticon no es una caca, es un helado de chocolate", apostilló.



En las próximas semanas, el centro decidirá si continúa la investigación o cierra el dossier, puesto que "no está claro si la ley antidiscriminación se aplica en este caso porque no hay incitación al odio".