Los inversores de un zoológico chino lanzan un burro vivo a los tigres

Los visitantes de un zoológico de China asistieron, aterrados, a la muerte de un burro que había sido lanzado a la fosa de los tigres de un zoológico chino por un grupo de inversores, descontentos con la gestión del parque.

El incidente tuvo lugar el lunes 5 de junio de 2017 en un zoológico del este de China, en la provincia de Jiangsu.



Un video que se hizo viral pero cuya autenticidad no pudo ser comprobada de forma independiente, circulaba por las redes sociales, provocando una oleada de indignación ante este acto de crueldad hacia los animales.



La dirección del zoo respondió explicando que el incidente se debía a un litigio judicial con una empresa terciaria que ha enfadado enormemente a los inversores del parque pues, a causa de este conflicto, el zoológico no funciona con normalidad y no genera beneficios desde hace dos años.



Los inversores están “insatisfechos” , hasta el punto de haber lanzado “un asno y una oveja” en la fosa de los tigres para que fueran devorados, indicó la cuenta oficial del zoológico en la red social china Weibo.

En las imágenes, se ve a varios hombres con ponchos impermeables empujando un asno a la fosa llena de agua que rodea el hábitat de los tigres. Dos felinos se lanzan sobre la víctima y tratan de hincarle el diente a la altura del cuello, pero el asno terminó ahogándose.