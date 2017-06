India rechaza la acusación de Trump de firmar el acuerdo climático por dinero

La ministra de Exteriores india, Sushma Swaraj, rechazó hoy (5 de junio de 2017) los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que acusó al país asiático de haber firmado el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático para recibir "miles de millones de dólares".

"Si alguien dice que lo hemos firmado por codicia o presión, rechazo ambas acusaciones, lo hemos firmado porque es nuestro compromiso", dijo Swaraj en rueda de prensa.



Donald Trump indicó durante el discurso en que anunció la salida de Estados Unidos del pacto internacional que la India, uno de los países más contaminantes del mundo, había rubricado el acuerdo para "recibir miles y miles de millones de dólares en ayuda de los países desarrollados".



Swaraj rechazó estos comentarios y afirmó que está "en los valores" indios la protección del medioambiente y que independientemente de que Estados Unidos participe o no, "la India estará" en el acuerdo.



El primer ministro indio, Narendra Modi, indicó el pasado sábado en París, donde se encontraba en visita oficial, que su país está dispuesto a ir "más allá" de lo estipulado en el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático, tras la retirada de Estados Unidos del pacto.



El presidente estadounidense anunció el pasado día 1 la salida del acuerdo al denunciar que los compromisos de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India, tan contaminantes como EE.UU..



El Acuerdo de París entró en vigor en noviembre del año pasado, tan solo once meses después su aprobación, al contar con la ratificación de más de 55 países, incluyendo a los mayores emisores: China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India, que juntos superan con creces el 55 % de las emisiones globales que exigía el pacto.

Con la decisión de Trump, solo tres países se han negado a firmarlo: Estados Unidos, Nicaragua, que lo considera poco ambicioso, y Siria, que está en guerra.